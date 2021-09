Baerbock im Wahlkampf: Juniorpartner statt Kanzleramt?

Annalena Baerbock springt Anfang September auf eine runde Bühne, mitten auf der Ludwigstraße in München. "Hallo München! Schön, bei euch zu sein", ruft sie den jubelnden Grünen-Anhängern zu. Die Polizei leitet Autos um. Nur der quietsch-grüne Wahlkampfbus darf auf den Platz vor der Ludwig-Maximilians-Universität. Hinter Baerbock leuchtet in der Abendsonne das Siegestor. Sie ist die erste Kanzlerkandidatin der Grünen – seit Mitte April.

Während in der Union ein Machtkampf um die Kanzlerkandidatur tobt, gelingt den Grünen eine perfekt inszenierte Kandidatenkür. Das liegt vor allem an Robert Habeck. Denn der sagt: "Liebe Annalena: Bitte! Die Bühne gehört dir." Emanzipation habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, sagen beide.

Pragmatischer Mitte-Kurs sorgt für Mitgliederboom

Habeck und Baerbock: Sie haben die Grünen auf einen pragmatischen Mitte-Kurs geführt. Schluss mit Flügelkämpfen. Die Partei hat sich professionalisiert. Die Berliner Zentrale steuert über App und Intranet die Kommunikation, schlägt Sprachregelungen für bestimmte Themen vor – wie andere Parteien auch.

Spitzenpolitiker der Grünen berichten begeistert von ihren guten Kontakten zu Wirtschaft und Gewerkschaften. Großspenden füllen die Wahlkampfkasse - früher undenkbar bei den Grünen.

Anfang Mai stehen die Grünen in Umfragen vor Union und SPD. Sie sehen sich in einer Duell-Situation mit der Union. Der Erfolg zieht an. Die Grünen zählen mehr als 120.000 Mitglieder – fast doppelt so viele wie vor vier Jahren. Bei der Wahl damals holten sie 8,9 Prozent der Stimmen - kleinste Fraktion im Bundestag.

Parteizentrale wirkt überfordert

Für den Wahlkampf verstärken die Grünen ihre Parteizentrale. Doch die gerät an ihre Grenzen. Manchmal geht stundenlang niemand ans Telefon. Die vielen neuen Mitglieder wollen mitreden beim Wahlprogramm. Vor dem Parteitag im Juni stellen sie mehr als 3.000 Änderungsanträge. Wochenlang machen Mitarbeiter und Spitzen-Grüne kaum etwas anderes, als Kompromisse zu verhandeln und kontroverse Anträge zu entschärfen.

Das gelingt. Der Parteitag läuft harmonisch. 98,5 Prozent der Delegierten wählen Baerbock und Habeck zum Spitzenduo. Baerbock wirkt bei ihrer Rede trotzdem angespannt, verhaspelt sich. Als sie die Bühne verlässt, ist ihr Mikrofon noch offen. Alle können hören, wie die Grünen-Chefin flucht: "Scheiße!" Doch das ist erst der Anfang.

Baerbocks Buch belastet Wahlkampf

Wenige Tage später: Annalena Baerbock sitzt auf der Dachterrasse des Hauses der Kulturen der Welt. Direkt neben dem Kanzleramt. Sie stellt ihr Buch vor: "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern."

Das Buch soll helfen, die 40-Jährige nahbar zu machen. Lebenserfahrung soll fehlende Regierungserfahrung ausgleichen. Doch ein österreichischer Medienwissenschaftler weist Baerbock nach, an etlichen Stellen von anderen Autorinnen und Autoren abgeschrieben zu haben.

Bei den Grünen liegen die Nerven blank. Sie werfen dem Plagiatsjäger "Rufmord" vor und schalten einen Medienanwalt ein. Davor hatte Baerbock schon Angaben in ihrem Lebenslauf korrigieren müssen und Nebeneinkünfte der Partei beim Bundestag nachgemeldet. Ihre Kritiker sagen: Da macht sich eine größer als sie ist.

Grüne versuchen, mit Klimapolitik zu punkten

Die Grünen sind mit Krisenmanagement beschäftigt, als es im Westen Deutschlands ungewöhnlich viel regnet. Die Hochwasserkatastrophe rückt Klimaschutz in den Mittelpunkt des Wahlkampfes. Die Grünen halten sich zunächst zurück – um nicht als Besserwisser dazustehen.

Statt in Gummistiefeln durchs Flutgebiet, wandern Baerbock und Habeck Anfang August durch das Biesenthaler Becken. Sie stellen in dem Brandenburger Naturschutzgebiet ein Klimaschutzsofortprogramm vor. Ein Punkt: Moore wieder vernässen. Das bindet CO2.

Entfremdung zwischen Baerbock und Habeck?

Ein Anwohner hat Bedenken gegen das Fluten der Wiesen und Wälder. Baerbock hört zu, fragt nach. Habeck ist da schon ein paar Schritte vorweg gelaufen. Im Wahlkampf sind sie meistens getrennt unterwegs. Von einer Entfremdung ist die Rede - was die Grünen abstreiten.

In Umfragen sackt die Partei weiter ab. Von einer Duell-Situation redet niemand mehr. Auch nicht Annalena Baerbock. Bei ihrem Auftritt in München sagt sie, um die nächste Bundesregierung anzuführen, brauche es noch ein paar mehr Stimmen. "So ehrlich müssen wir sein."

Baerbock klingt heiser. Sie kämpft. Immer noch ums Kanzleramt? Es wirkt eher, als sei das Ziel der Grünen nun, wenigstens in einer Koalition mitzuregieren.