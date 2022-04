Baerbock für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt sich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ein. "Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material - vor allen Dingen auch schwere Waffen", sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.

Die furchtbaren Bilder und der furchtbare Schrecken des Kriegs in der Ukraine machten mehr als deutlich, dass die von Russland angegriffene Ukraine zusätzliche militärische Unterstützung brauche, um sich wehren zu können, erklärte die Ministerin.

Außenministerin geht nicht ins Detail

Welche schweren Waffen aus Deutschland an die Ukraine geliefert werden könnten, sagte die Grünen-Politikerin nicht. Zuletzt waren parteiübergreifend Forderungen nach mehr Waffenlieferungen für die Ukraine laut geworden.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte demgegenüber auf Lieferprobleme der Bundeswehr verwiesen. Es sei kaum möglich, die Ukraine direkt aus Bundeswehr-Beständen mit Waffen und Material zu versorgen, ohne die deutsche Verteidigungsfähigkeit zu gefährden.

EU gibt mehr Geld für Waffen-Lieferungen an Ukraine

Baerbock verwies lediglich darauf, dass über die sogenannte Europäische Friedensfazilität weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und andere militärische Ausrüstung bereitgestellt werden sollen.

Die Friedensfazilität ist ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das auch genutzt werden kann, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken. Für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ist die Friedensfazilität mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet, die von den Mitgliedstaaten eingezahlt werden. Allein für die Ukraine sind bereits innerhalb kürzester Zeit eine Milliarde Euro freigegeben worden.