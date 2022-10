Anklage wegen "Konspiration" gegen Kirchenmänner in Nicaragua

Neue Verschärfung im Konflikt der katholischen Kirche mit der sandinistischen Regierung des umstrittenen Präsidenten Daniel Ortega in Nicaragua: Nachdem im August zuletzt mehrere Geistliche um Bischof Rolando Alvarez in der Diözese Matagalpa verhaftet worden waren, hat die Staatsanwaltschaft nun gegen sieben von ihnen offiziell Anklage erhoben - wegen "Konspiration und der Verbreitung von Falsch-Nachrichten". Einem Bericht des regierungskritischen Portals "Confidencial" zufolge ist unter den Angeklagten auch der Rektor der Universität Johannes Paul II., der Vikar der Kathedrale von Matagalpa und dessen Vorgänger.

Präsident Ortega bezeichnet katholische Kirche als "Diktatur"

Präsident Ortega steht mit der katholischen Kirche bereits seit längerem auf Kriegsfuß. So hatte er kürzlich die Kirche als "Diktatur" bezeichnet. Wer wähle denn den Papst, die Kardinäle, Bischöfe und Geistliche, so Ortega. Wie viele Stimmen habe denn ein Bischof aus dem Volk? Die katholische Kirche wurde unter Ortegas Regierung immer stärker gegängelt und in ihren Rechten beschnitten.

Papst Franziskus bezog nur zögerlich Stellung

Viele Geistliche machten auf Menschenrechtsverletzungen durch Ortegas Regierung aufmerksam. Der Botschafter des Heiligen Stuhls wurde im Frühjahr aus Nicaragua ausgewiesen. Zuletzt eskalierte der Konflikt dann in der Verhaftung der katholischen Geistlichen Mitte August. Papst Franziskus hatte sich zur Situation der Kirche vor Ort erst spät und auch erst nach breiter Kritik an seinem Schweigen geäußert. Er verfolge die Situation in Nicaragua mit Schmerz und Sorge, sagte das Kirchenoberhaupt Tage nach den Verhaftungen.

Sandinisten beschneiden Rechte von NGOs und Presse

Nicaragua steckt seit 2018 in einer Regierungskrise. Bei landesweiten Protesten gegen die linke Regierung von Daniel Ortega kamen bislang rund 350 Menschen ums Leben. Neben den Kirchen leiden auch Gruppierungen der politischen Opposition, Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen sowie regierungskritische Medien unter einer Einschränkung ihrer Rechte und Freiheiten.

Erst kürzlich wurde die Botschafterin der EU in Managua, Bettina Muscheidt, zur unerwünschten Person erklärt. Sie muss das Land bis Samstag verlassen. Eine offizielle Mitteilung und Begründung der Entscheidung seitens Nicaraguas gab es nicht. Die EU kündigte Konsequenzen an.

Mit Material von KNA und AFP