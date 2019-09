Anklage wegen Dreifachmordes gegen Vater und Söhne erhoben

Ein Mann soll - gemeinsam mit seinen Söhnen - den Lebensgefährten seiner Tochter ermordet haben. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft im baden-württembergischen Ellwangen Anklage gegen die drei Männer erhoben. Der 55-Jährige und seine 30 und 33 Jahre alten Söhne aus dem Landkreis Heidenheim sollen ihr Opfer erwürgt und die Leiche auf Sizilien entsorgt haben, wie die Anklagebehörde mitteilte.

Mutmaßlicher Mord am Lebensgefährten der Tochter

Die Anklage wirft dem Vater insgesamt drei Morde vor, dem 33-Jährigen Sohn zwei und seinem 30-jährigen Bruder einen.

Demnach sollen die drei im Oktober 2014 den Lebensgefährten der Tochter des 55-Jährigen in einer Garage in Sontheim getötet haben. Als Grund nehmen die Ermittler an, dass das Opfer die Tochter körperlich misshandelt haben soll. Der Vater und seine beiden Söhne sollen den Mann festgehalten, geschlagen und gewürgt haben, bis er nicht mehr atmete. Anschließend hätten sie die Leiche in einer gemieteten Garage zerlegt und im Frühjahr 2015 auf Sizilien beseitigt.

Mord von Vater und Sohn an Vermieter von Garage

Der Familienvater soll zudem mit seinem 33-jährigen Sohn im Mai 2019 einen 59-Jährigen, von dem die Garage gemietet worden war, zu Boden geschlagen und gefesselt haben.

Die Beschuldigten sollen den Garagenvermieter gezwungen haben, vorbereitete Verträge über angebliche Geldzahlungen in Höhe von 130.000 Euro zu unterzeichnen. Auch musste er ihnen offenbar die Geheimnummern zu seinen EC-Karten preisgeben.

Die mutmaßlichen Täter wollten laut Anklage gegenüber den Erben des Opfers mit den Verträgen Vorauszahlungen für ein Grundstücksgeschäft dokumentieren. Nachdem der 59-Jährige unterschrieben habe, sollen der 55-Jährige und sein Sohn den Mann erdrosselt und in einer Gefriertruhe aufbewahrt haben, bevor sie ihn einige Tage später in Teile zerlegt haben sollen.

Verdacht gegen Vater wegen Mordes an damaligem Schwiegersohn

Bereits 2008 soll der 55-Jährige seinen damaligen Schwiegersohn unter einem Vorwand von der Arbeit abgeholt und ermordet haben. Er habe ihm einen Strick um den Hals gelegt und ihn damit erwürgt. Die Leiche sei auf unbekannte Weise beseitigt worden.