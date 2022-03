Anklage gegen Musiker Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung

Wende im Fall Gil Ofarim: Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag mitteilte, hat sie das Ermittlungsverfahren gegen einen Hotelmitarbeiter wegen angeblicher antisemitischer Äußerungen und falscher Verdächtigung eingestellt und stattdessen Anklage gegen den 39-jährigen Sänger wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung erhoben.

Vorwürfe Ofarims offenbar haltlos

Anfang Oktober hatte Ofarim in einem über Soziale Medien verbreiteten Video berichtet, dass er vor der Hotel-Rezeption zunächst in einer Schlange gestanden habe. Andere Gäste seien vorgezogen worden. Später sei er von einem Mitarbeiter des Hauses aufgefordert worden, seine Halskette mit dem Davidstern abzunehmen, um einchecken zu dürfen. Der Fall hatte bundesweit Aufmerksamkeit erregt und zunächst zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen mit Ofarim geführt.

Wie die Staatsanwalt nun erklärte, konnten diese Behauptungen vom Vorfall am Abend des 4. Oktober 2021 "im Ergebnis der Ermittlungen nicht bestätigt werden". Es seien zahlreiche Zeugen vernommen und ein digitalforensischer Sachverständiger mit der Sichtung und Begutachtung der sichergestellten Videoaufnahmen mehrerer Überwachungskameras im Hotelbereich beauftragt worden. In der Gesamtschau der hieraus gewonnenen Erkenntnisse habe sich das Geschehen, wie es von Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, "tatsächlich so nicht ereignet".

Verdacht auf wissentliche Falschaussage

Laut Staatsanwaltschaft besteht demgegenüber ein hinreichender Tatverdacht, dass Ofarim "mit dem Wissen um die Unwahrheit seiner Aussagen und in Kenntnis der sich daraus für den betroffenen Hotelmitarbeiter ergebenden ehrverletzenden und in der öffentlichen Meinung herabwürdigenden Folgen" das Video veröffentlicht habe.

Weitere Aufarbeitung in der nächsten Instanz

Im Hinblick auf die große öffentliche Wahrnehmung des vielfach aufgerufenen Videos, die im Anschluss daran entstandene öffentliche Diskussion, sowie das nach wie vor bestehende große Interesse der Medien und der Öffentlichkeit an der Sache habe die Staatsanwaltschaft aufgrund der besonderen Bedeutung des Falles die Anklage nicht zum Amtsgericht, sondern zum Landgericht Leipzig erhoben. Dieses werde nunmehr über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden .