Angriff in Duisburger Fitnessstudio: Verdächtiger festgenommen

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei einen 26 Jahre alten syrischen Staatsbürger in Duisburg festgenommen. Es habe "konkrete Hinweise" auf den Mann im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung gegeben. Er soll für den Angriff in einem Fitnessstudio in Duisburg vor knapp einer Woche verantwortlich sein. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Tatverdächtiger in eigener Wohnung festgenommen

Nach dem Verdächtigen war seit Freitag (21.04.23) auch mit Fotos aus einer Überwachungskamera gefahndet worden. Der Zugriff sei kurz nach Mitternacht in der Wohnung des Mannes erfolgt, berichtete Staatsanwältin Jill Mc Culler. Der Verdächtige werde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Einzelheiten zu dem Zugriff und zu Hintergründen der Tat wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Ein Opfer der Attacke weiterhin in Lebensgefahr

Der 21-Jährige, gegen den sich die Attacke nach derzeitigem Ermittlungsstand gezielt gerichtet haben soll, schwebte Stand Samstag weiter in Lebensgefahr. Von den drei weiteren Opfern, die nicht direktes Ziel des Angriffs gewesen sein sollen, seien zwei 24-Jährige weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr. Lediglich ein 32 Jahre alter Verletzter habe bislang aus der Klinik entlassen werden können.

Mehr als hundert Polizisten suchten nach Angreifer

Der Angriff sei mit einer "Stich- oder Hiebwaffe" erfolgt, sagte kurz nach der Tat ein Polizeisprecher. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr als hundert Polizisten und ein Spezialeinsatzkommando fahndeten nach dem flüchtigen Täter. Teile der Duisburger Innenstadt waren für den Einsatz abgeriegelt.