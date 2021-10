Angriff auf Tory-Abgeordneten: Polizei spricht von Terrorakt

Wenige Stunden nach dem brutalen Angriff auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess sitzt der Schock in Großbritannien tief. Die Tat hat auf der Insel parteiübergreifend Trauer und Entsetzen ausgelöst. Auch das englische Königshaus meldete sich zu Wort. Für die Polizei ist inzwischen klar, dass es sich um einen Terrorakt gehandelt hat.

Ermittler überzeugt von terroristischer Tat

Bereits unmittelbar nach der Tat hatte die britische Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen aufgenommen, das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Erste Untersuchungen hätten dabei "eine mögliche Motivation in Verbindung zu islamistischem Extremismus" ergeben, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Im Rahmen der Ermittlungen gebe es auch Durchsuchungen an zwei Orten in London. Der 25-jährige Angreifer befinde sich in Gewahrsam in einer Polizeistation in Essex. Nach Angaben der Ermittler gilt er als Einzeltäter. Weitere Verdächtige werden nicht gesucht.

Premier Johnson spricht Angehörigen Beileid aus

Der Vorfall löste derweil Entsetzen und große Betroffenheit über die Parteigrenzen hinweg aus. Die Fahnen am Regierungssitz Downing Street und dem Parlament wurden auf halbmast gesetzt. Premierminister Boris Johnson äußerte sich zunächst nicht zu den möglichen Hintergründen der Tat. "Unsere Gedanken sind vor allem mit seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern und für alles Weitere müssen wir die Polizei ihre Ermittlungen machen lassen", sagte der Premier. Die Herzen seien nun voller Schock und Traurigkeit, so Johnson. Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei sprach von einem "dunklen und schockierenden Tag" und rief angesichts der "grauenhaften Ereignisse" zur Einheit auf.

Innenministerin Priti Patel ordnete eine umgehende Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen für Abgeordnete an. Die konservative Ministerin verurteilte die Attacke als "sinnlosen Angriff auf die Demokratie selbst".

Windsors gedenken auf Twitter

Auch die britischen Royals zeigten sich bestürzt. Prinz William und Herzogin Kate teilten noch am Abend via Twitter mit: "Wir sind schockiert und traurig über den Mord an Sir David Amess, der 40 Jahre seines Lebens dem Dienst an der Gemeinschaft geopfert hat." Ihre Gedanken und Gebete seien bei der Familie, den Freunden und Kollegen des getöteten Abgeordneten, so das Paar weiter.

Am Freitagabend nahmen rund 100 Menschen in einer Kirche in Leigh-on-Sea an einer Gedenkfeier für den Unterhaus-Abgeordneten teil. In der Nähe seines Parlamentsbüros wurden Blumen niedergelegt.