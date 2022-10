Mindestens 30 Tote bei Angriff auf Kindergarten in Thailand

In einer Kindertagesstätte in Thailand sind bei einem Amoklauf nach jüngsten Polizeiangaben mindestens 36 Menschen getötet worden. Unter den Toten in dem Zentrum im Bezirk Na Klang in der Provinz Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes seien 24 Kinder, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol. 12 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Das örtliche Krankenhaus rief zu Blutspenden auf, wie die Zeitung "Khaosod" berichtete.

Ex-Polizist mit Schusswaffen und Messer bewaffnet

Die Behörden erklärten, bei dem Täter handele es sich um einen ehemaligen Polizisten. Er soll wegen Drogendelikten aus dem Polizeidienst entlassen worden sein. Der Mann sei mit Schusswaffen und Messern bewaffnet gewesen und habe sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Dort habe er umgehend das Feuer eröffnet.

Nach der Tat soll der Täter zunächst aus dem Gebäude geflüchtet sein. Die Zeitung "Daily News" berichtete, er sei mit einem Lieferwagen nach Hause gefahren und habe auch seine Frau und sein Kind getötet. Nach Polizeiangeben erschoss sich der Todesschütze schließlich selbst.

Viele Thailänder besitzen Waffen

Die Gewalttat ereignete sich nahe der Grenze zu Laos. Obwohl viele Thailänder Waffen besitzen, kommt es in dem Land eher selten zu Massenschießereien. 2020 tötete ein Soldat bei einem Amoklauf mindestens 29 Menschen und verletzte 57. Auslöser für die Tat war ein fehlgeschlagenes Immobiliengeschäft.

