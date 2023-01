"Angriff auf die Demokratie": Viele Festnahmen in Brasilien

In der brasilianischen Hauptstadt Brasília hat die Polizei rund 230 Verdächtige in Gewahrsam genommen, die sich an der Stürmung des Parlaments, des Obersten Gerichtshofs und des Amtssitzes des Präsidenten beteiligt haben sollen. Sie hatten dort Möbel und Fenster zerschlagen. Die Lage soll mittlerweile wieder unter Kontrolle sein. Bei den Angreifern handelte es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um radikale Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro.

Zum Zeitpunkt des Angriffs war der neue Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in der Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in der Region zu informieren. Er machte den Rechtspopulisten Bolsonaro für die Gewalt verantwortlich und beklagte, Faschisten und Fanatiker hätten wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen wüten können.

Lula über Angreifer: "Fanatische Faschisten"

Am Sonntagabend besuchte der 77-jährige Lula seinen beschädigten Amtssitz. Er inspizierte die Schäden im Palácio do Planalto in der brasilianischen Hauptstadt, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. "Diese Vandalen, die man fanatische Nazis, fanatische Stalinisten, fanatische Faschisten nennen könnte, haben etwas getan, was in der Geschichte dieses Landes noch nie getan wurde", sagte Lula. Alle Verantwortlichen würden bestraft.

Auf sozialen Medien wurden Videos geteilt, die ein geplündertes Gerichtsgebäude zeigen sollen. In anderen Aufnahmen umstellten schreiende und mit Stöcken bewaffnete Demonstranten einen Polizisten einer Reiterstaffel und stießen ihn vom Pferd.

Bolsonaro weist Vorwürfe zurück

Bolsonaro wiederum wies Lulas Vorwürfe zurück. Er weise diese zurück, schrieb Bolsonaro auf Twitter. Friedliche Demonstrationen seien Teil der Demokratie. Mit der Erstürmung von Regierungsgebäuden werde aber eine Linie überschritten, fügte er hinzu.

Die Ereignisse in Brasília erinnerten an die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Sie erkannten den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden nicht an. Bolsonaro und Trump hatten im Amt enge Beziehungen gepflegt und einen ähnlichen Politik-Stil bevorzugt.