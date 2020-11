"Angriff auf Demokratie" – rechte Aktivisten im Bundestag

Es sind Szenen, wie sie gewählte Volksvertreter im Bundestag noch nie erlebt haben. Rechte Medienaktivisten streifen mit laufender Smartphone-Kamera durch das Parlament. Bedrängen Abgeordnete, beschimpfen, beleidigen sie. Das tat auch diese Frau mit Wirtschaftsminister Peter Altmeier, bevor er in den Fahrstuhl flüchten konnte: "Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Was für ein Arschloch," ruft die filmende Aktivistin dem Minister in dem Video hinterher.

AfD als Türöffner

Der ehrwürdige Bundestag – entwürdigt durch das Verhalten der Störer. Klar ist, dass einige der rechten Verschwörungsideologen auf Einladung der Büros von AfD-Abgeordneten ins Parlament kamen. Das bestätigten Politiker der Partei dem ARD-Hauptstadtstudio. Sollten Gäste gegen die Hausordnung verstoßen haben, teilt die AfD-Fraktion in einer offiziellen Pressmeldung mit, werde man dem nachgehen.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus versucht, im ARD-ZDF Morgenmagazin, insgesamt Gelassenheit auszustrahlen, sagt aber auch: Wenn direkt im Bundestag Kollegen bedrängt werden, wie es bei Peter Altmeier passiert sei, müsse dagegen vorgegangen werden, so Brinkhaus, der noch anfügt: "Von der AfD sind wir auch nichts anderes gewöhnt."