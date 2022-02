Anglizismus des Jahres 2022: "Boostern hat eine Lücke gefüllt"

Der aus dem Englischen eingedeutschte Begriff "boostern" ist zum Anglizismus des Jahres 2021 gekürt worden. Eine Auszeichnung, die ausdrücklich positiv gemeint ist. "Boostern" habe mit großer Geschwindigkeit eine Lücke im deutschen Wortschatz gefüllt und mit Leichtigkeit im grammatischen System der Deutschen seinen Platz gefunden, heißt es zur Begründung.

"Boostern" ist "optimistisch und dynamisch"

Der Begriff steht für eine Corona-Auffrischungsimpfung. Die Jury betonte, dass sich "boostern" dabei auf mehrere Weisen vom Begriff "eine Auffrischungsimpfung geben/erhalten" unterscheide. So beziehe sich "boostern" speziell auf Impfungen gegen das Coronavirus und ermögliche in der Pandemie eine knappe und trotzdem eindeutige Kommunikation. Außerdem werde damit auch auf die Vergänglichkeit des Impfschutzes hingewiesen. Auch habe das Wort "einen optimistischen und dynamischen Beiklang", an den der Begriff "Auffrischung" nicht heranreiche.

Anders als das aus dem Englischen entlehnte Substantiv "Booster" sei das Verb "boostern" wahrscheinlich eine deutsche Eigenkreation, erklärte die Initiative "Anglizismus des Jahres". Das Substantiv "booster shot" für "Verstärker-Impfung" tauche im Englischen schon Mitte der 1940er-Jahre auf, die verkürzte Form "booster" in den 60er-Jahren. Das dazu gehörende Verb sei aber "to boost". Zwar gebe es eine Nebenform "to booster" - sie sei aber vor Januar 2022 verschwindend selten vorgekommen und könne somit nicht Vorbild für das deutsche "boostern" gewesen sein.

Jährliche Kür eines Begriffs zum "Anglizismus des Jahres"

Gekürt wird der Anglizismus des Jahres seit dem Jahr 2010. Dabei geht es der Jury um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch, Professor an der Freien Universität Berlin, um einen "positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes".

In die engere Auswahl und somit auf die Shortlist haben es neben dem Sieger "boostern" diesmal auch die Wörter "Long Covid" und "QR-Code" geschafft. Als Bezeichnung für "die in absehbarer Zukunft wahrscheinlich gesellschaftlich wichtigste chronische Krankheit" habe "Long Covid" gute Aussichten, sogar Anglizismus des Jahrzehnts zu werden, teilte die Sprachinitiative mit.

"Lockdown" war 2020 "Anglizismus des Jahres"

Die Corona-Krise hatte bereits die "Anglizismus des Jahres"-Kür für das Jahr 2020 geprägt. Die Wahl fiel damals auf den für Schließungen üblich gewordenen Begriff "Lockdown". Für das Jahr 2019 hatte sich die Jury für den Ausdruck "... for future" (wie bei "Fridays for Future") entschieden. Davor ging der Titel etwa an "Gendersternchen" (2018), "Fake News" (2016) oder "Shitstorm" (2011).

Neben dem "Anglizismus des Jahres" werden in Deutschland auch jährlich das "Jugendwort des Jahres", das "Wort des Jahres" und das "Unwort des Jahres" gekürt.