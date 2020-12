Angela Merkels Neujahrsansprache: Was für ein Jahr

"Was für ein Jahr liegt hinter uns!", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache am Ende eines Jahres, das in vielen Lebensbereichen von Corona geprägt war. Sie nennt die Pandemie eine politische, soziale, ökonomische Jahrhundertaufgabe. Sie spricht von einer historischen Krise, "die allen viel und manchen zu viel auferlegt hat".

Viele hätten einen geliebten Menschen verloren, ohne ihm oder ihr in den letzten Stunden nah sein zu können. Angela Merkel wendet sich persönlich an Trauernde: "Ich kann Ihren Schmerz nicht lindern. Aber ich denke an Sie, gerade auch heute Abend."

Unverständnis gegenüber Verschwörungsmythen

Sie könne nur ahnen, wie bitter es sich anfühlen muss für die, die wegen Corona um einen geliebten Menschen trauern, so Angela Merkel, die mit verächtlicher Miene Verschwörungsnarrative "zynisch und grausam diesen Menschen gegenüber" nennt.

Viele Helfer - große und stille Helden

2020 sei bestimmt gewesen von Sorge und Ungewissheit, bilanziert die Kanzlerin. Gleichzeitig seien viele über sich hinausgewachsen. Angela Merkel bedankt sich bei Ärztinnen und Ärzten, bei Pflegekräften, den Gesundheitsämtern und der Bundeswehr. Unzählige Menschen hätten dazu beigetragen, dass ein Leben trotz Pandemie weiter möglich war. Die Kanzlerin nennt auch die Beschäftigten von Supermärkten und Postfilialen, die Polizei, die Feuerwehr, Schulen und Kitas.

Stolz auf Impfstoff aus Deutschland

Die Bundeskanzlerin ist sichtlich stolz darauf, dass der erste in Europa zugelassene Impfstoff in Deutschland entwickelt wurde. In dem Unternehmen Biontech arbeiteten Menschen aus 60 Nationen. Für sie ist das der Beweis dafür, dass die "Kraft der Vielfalt" den Fortschritt bringe. Sie selbst werde sich impfen lassen, wenn sie an der Reihe sei.

Schwerstes Jahr in 15 Jahren Kanzlerschaft

Es ist die voraussichtlich letzte Neujahrsansprache der Kanzlerin. Im September wird ein neuer Bundestag gewählt, Angela Merkel tritt nicht mehr an. Wenn Merkel auf ihre Kanzlerschaft zurückblickt, dann war für sie das Jahr 2020 das schwerste: "Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden."

Trotz aller Sorgen und mancher Skepsis gehe sie mit Hoffnung dem neuen Jahr entgegen. Mit dieser Botschaft entlässt Angela Merkel Deutschland ins Jahr 2021.