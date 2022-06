BGH entscheidet über Merkels AfD-Äußerung zu Thüringen-Wahl

Es war ein Aufschrei, der Anfang Februar 2020 durch Teile von CDU und FDP ging: Bei der Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten ließ sich der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich völlig überraschend im dritten Wahlgang mit den Stimmen von Union und AfD zum neuen Regierungschef wählen. Es war das erste Mal, dass sich ein Ministerpräsident von der AfD ins Amt verhelfen ließ. Sowohl die Spitzen der Freien Demokraten, als auch die der Christdemokraten verurteilten daraufhin das Vorgehen im Erfurter Landtag. Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das könnte ihr aber nun zum Verhängnis werden.

AfD: Merkel hat gegen Neutralitätspflicht verstoßen

Merkel hatte die Wahl einen Tag später bei einer Pressekonferenz auf einer Südafrika-Reise öffentlich als "unverzeihlich" bezeichnet. Das Ergebnis müsse "rückgängig gemacht werden", so die damalige Kanzlerin. Bei einem Staatsempfang mit Südafrikas Präsidenten Cyrol Ramaphosa sagte sie, die Wahl habe "mit einer Grundüberzeugung für die CDU und für sie selbst gebrochen, nämlich dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen". Die CDU solle sich nicht an einer Regierung Kemmerich beteiligen, forderte Merkel. Tatsächlich war Kemmerich kurz darauf unter hohem Druck wieder zurückgetreten.

Doch die AfD protestierte: Aus Sicht der Partei habe die Kanzlerin mit ihrer Äußerung gegen ihre Neutralitätspflicht im politischen Meinungskampf verstoßen. Die AfD reichte deshalb zwei Klagen ein – eine gegen die Bundeskanzlerin, die zweite gegen die Bundesregierung.

Verfahrensausgang ist völlig offen

Ob Merkel damit wirklich das Recht der AfD auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt hat, soll jetzt der Bundesgerichtshof entscheiden. Am Mittwochvormittag soll das Urteil verkündet werden. Die Karlsruher Verhandlung hatte bereits vor knapp einem Jahr stattgefunden.

Die AfD verwies in der mündlichen Verhandlung im Juli 2021 auf vergleichbare Urteile, die es beispielsweise dem damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) untersagt hatten, ein AfD-kritisches Interview auf seiner Ministeriums-Homepage zu veröffentlichen. "Die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung endet dort, wo Werbung für oder Einflussnahme gegen einzelne im politischen Wettbewerb stehende Parteien oder Personen beginnt", begründete der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voßkuhle, das Karlsruher Urteil. Der Ausgang des Verfahrens ist völlig offen.

CDU sieht rein parteipolitische Äußerung

Zwar hatte der Anwalt der Altkanzlerin in der mündlichen Verhandlung argumentiert, Angela Merkel habe – auch, ohne dass sie zu diesem Zeitpunkt noch ein hohes Parteiamt innegehabt hatte – als Parteipolitikerin gesprochen, die ihre Einlassung als Appell an die Christdemokratie in Deutschland verstanden haben wollte, ihren Grundwerten und Überzeugungen treu zu bleiben. Allerdings hatte sie ihrer Stellungnahme keinen entsprechend erläuternden Satz vorangestellt. Und das, obwohl sich Regierungsmitglieder und insbesondere die Bundeskanzlerin auf Staatsbesuchen im Ausland eigentlich grundsätzlich nicht zu innenpolitischen Fragen äußerten.