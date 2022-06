Bundesverfassungsgericht: Merkels AfD-Äußerung nicht rechtmäßig

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Recht auf Chancengleichheit der AfD verletzt, als sie bei einer Auslandsreise im Februar 2020 Kritik an der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen äußerte. Merkel habe sich in amtlicher Funktion geäußert und die AfD negativ qualifiziert, erklärte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch und gab der AfD-Klage statt.

Äußerung der Kanzlerin zur Wahl in Thüringen

Hintergrund: Am 5. Februar 2020 wählte der Landtag in Thüringen einen neuen Ministerpräsidenten. Linke-Politiker Bodo Ramelow verfehlte in den ersten beiden Wahlgängen die notwendige absolute Mehrheit für seine Wiederwahl.

Im dritten Wahlgang trat auch der FDP-Politiker Thomas Kemmerich an, gewann völlig überraschend und wird zum Ministerpräsidenten gewählt – mit den Stimmen von FDP, AfD, und CDU. Die Wahl schlägt in ganz Deutschland hohe Wellen, die Empörung ist groß. Zu dieser Zeit ist die damalige Bundeskanzlerin Merkel in Südafrika unterwegs. Einen Tag nach der Wahl gibt sie dort eine Pressekonferenz und bezeichnet es als unverzeihlich, dass die CDU gemeinsam mit der AfD für Kemmerich gestimmt habe. Das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden.

Recht auf Chancengleichheit verletzt - BVerfG gibt AfD Recht

Die AfD fühlte sich diskriminiert, klagte beim Karlsruher Bundesverfassungsgericht, und bekam nun Recht. Die Äußerung von Kanzlerin Merkel habe die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt, so Vizepräsidentin Doris König, Vorsitzende des zweiten Senats. "Da die Äußerung in einseitig parteiergreifender Weise negative Qualifizierungen der AfD beinhaltet, stellt sie sich als Eingriff in das Recht auf Chancengleichheit der Antragstellerin im politischen Wettbewerb dar. Dieser Eingriff ist nicht gerechtfertigt.“

Bereits in früheren Urteilen hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Ministerinnen und Minister zu Neutralität verpflichtet sind, wenn sie sich in ihrer Funktion als Regierungsmitglied öffentlich äußern. Sie müssen sich deshalb gegenüber allen Parteien grundsätzlich neutral verhalten. Dies gelte auch für eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler, urteilte nun das Bundesverfassungsgericht.

Etwas anderes gelte nur, wenn ein Regierungsmitglied nicht als Amtsträger, sondern eindeutig als Parteipolitiker auftrete, etwa im Wahlkampf. Hier habe Merkel aber als Kanzlerin Stellung bezogen. "Die Äußerung fiel im ausschließlich amtsbezogenen Rahmen einer Regierungspressekonferenz zu Gesprächen, die sie in ihrem Amt als Bundeskanzlerin bei einem Staatsbesuch in Südafrika geführt hatte. Weder der Hinweis darauf, eine Vorbemerkung 'aus innenpolitischen Gründen' zu machen, noch der Inhalt der Äußerung lassen hinreichend klar erkennen, dass sich Frau Dr. Merkel nicht in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin, sondern ausschließlich als Parteipolitikerin äußern wollte. An einer dahingehenden Klarstellung fehlte es."

BVerfG-Urteil fällt nicht einstimmig

Interessanterweise fiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht einstimmig aus. Von den acht Richterinnen und Richtern waren drei mit der Entscheidung nicht einverstanden. Richterin Astrid Wallrabenstein gab ein schriftliches Sondervotum. Sie meint, dass Kanzlerin Merkel keinen Verfassungsverstoß begangen hat. "Äußert sie sich zu politischen Fragen, unterliegt der Aussagegehalt keiner Neutralitätskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht."

Regierungsmitglieder würden regelmäßig in ihrer Doppelrolle wahrgenommen, als Amtsträger und Mitglied einer bestimmten Partei. Deshalb würden die Bürgerinnen und Bürger von ihnen auch nur begrenzt ein neutrales Verhalten erwarten.

Merkel respektiert Gerichtsentscheidung

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu ihren Äußerungen zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ihren Respekt vor dem höchsten deutschen Gericht geäußert. "Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel respektiert selbstverständlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts", teilte eine Sprecherin Merkels heute der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf Anfrage mit. Inhaltlich äußerte sich Merkel nicht.