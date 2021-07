Angela Merkels Abschied von Europa

Disput mit Ungarn über die Grundwerte der Europäischen Union, Streit zwischen den EU-Staats- und Regierungschefs über den Umgang mit Russland - Angela Merkels womöglich letzter EU-Gipfel vor einer Woche hat bis tief in die Nacht gedauert. Für die Bundeskanzlerin nichts Neues - auch ihr erster Gipfel im Dezember 2005 zog sich. Internationale Erfahrung brachte Angela Merkel damals schon mit: Als Bundesumweltministerin hatte sie zum Beispiel 1997 das Klimaschutz-Protokoll von Kyoto mitverhandelt.

Ein Vorgeschmack, auf fast 16 Jahre mit vielen Krisengipfeln, die bis in den Morgen dauern - zum Beispiel während der Schuldenkrise ab 2010: Die Bundeskanzlerin knüpfte Hilfszusagen für EU-Partner an strenge Auflagen. Dann folgte vor sechs Jahren die Flüchtlingskrise, nach Merkels damaligen Worten "eine der größten Bewährungsproben, denen sich Europa ausgesetzt sieht".

Kehrtwende in der Pandemie

In der Corona-Pandemie stößt Merkel im Mai 2020 mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein gigantisches Hilfspaket an mit Krediten und Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen: "Alle sind davon gleichermaßen betroffen und deshalb muss es auch das Interesse aller sein und es ist das Interesse Deutschlands, dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgeht." Merkels Vorstoß in Abstimmung mit Paris markiert eine Kehrtwende in der deutschen Europapolitik - ein besonderer Moment in Merkels europäischer Karriere, sagt der Historiker und EU-Kenner Luuk van Middelaar: "Damit zog Merkel auch die Lehre aus der Eurokrise. Was sie zehn Jahre vorher nicht tun konnte, nämlich die rote Linie überschreiten, mit Transfers, Schuldenunion, Eurobonds, da konnte sie in der Pandemie sagen: Das ist eine Ausnahmesituation, niemand hat Schuld. Ein mutiger Schritt."

Starke Nerven und harte Arbeit

Verbündete und Gegner würdigen Merkels starke Nerven und ihr Durchhaltevermögen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bezeichnet sie als gewiefte Taktikerin, die sich extrem gut vorbereitet. Der langjährige CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok bestätigt das: "Das war ihre Stärke, sie war in der Sache fast immer die beste, eine harte Arbeiterin. Zweitens kann sie sehr deutlich werden, aber sie setzt auch ihren weiblichen Charme ein in Gesprächen und sie ist nicht geplagt von unserem männlichen Wichtigkeitswahn."

Der frühere Kommissionschef Jean-Claude Juncker spricht sogar von einer Idealbesetzung für Europa: "Die Flüchtlingskrise, wo sie Standpunkte vertrat, die nicht die sofortige Zustimmung der deutschen öffentlichen Meinung fanden, und das langsame Sich-Heraus-Bewegen aus der Eurokrise - das sind für mich große Verdienste dieser Frau." In der EU gilt Deutschland als verlässlicher Partner - auch dafür hat die Bundeskanzlerin gesorgt, sagt Ex-EU-Kommissarin Viviane Reding: "Diese Stütze, die Angela Merkel durch ihre Vernunft und ihre Verlässlichkeit war, auch in der Weltpolitik, ich glaube, die wird fehlen."

Keine Visionen und große Reden

Wer ihr Wort hatte, konnte sich darauf verlassen, sagt auch der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz: "Allerdings die Voraussetzung, die dazu führte, dass Angela Merkel diese Ruhe auch ausstrahlen konnte, war ihre Haltung: Eins nach dem anderen. Das wiederum hat in der Europäischen Union wie in Deutschland zu einem großen Reformstau geführt."

Visionen oder große Reden bleiben von Angela Merkel nicht in Erinnerung nach ihrem Abschied von Europa. Dafür ein Satz, den sie immer wieder verwendet hat - aus ihrer Berliner Rede von 2007 zum 50. Jahrestag der Römischen Verträge: "Wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, wir sind zu unserem Glück vereint."