Merkel verurteilt Angriffskrieg, Selenskyj bittet um Hilfe

In einem Gespräch mit Polens Präsident Andrzej Duda bat Selenskyj nach eigenen Angaben um militärische Unterstützung der osteuropäischen Nato-Staaten und um Hilfe, Russland wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Aus der Ukraine versuchen währenddessen immer mehr Menschen, zu fliehen.

Selenskyi sucht verzweifelt Hilfe bei Regierungschefs

Die Reaktion auf seine Beistandsforderung schilderte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft: Er habe mit 20 EU-Regierungschefs gesprochen, Antworten hätte er keine erhalten: "Wir sind in der Verteidigung unseres Landes auf uns allein gestellt. (…) Die mächtigsten Kräfte der Welt schauen aus der Ferne zu." Auch die neuen westlichen Strafmaßnahmen gegen Moskau seien nicht genug: "Haben die gestrigen Sanktionen Russland überzeugt? Am Himmel über uns und auf unserer Erde hören wir, dass dies nicht ausreicht", sagte Selenskyj.

Gemeinsame Sanktionen der Staatengemeinschaft

US-Präsident Joe Biden hatte in einer Pressekonferenz am Donnerstag die gemeinsamen Sanktionen der Staatengemeinschaft gelobt: "Die von uns verhängten Sanktionen gehen über alles hinaus, was bislang gemacht wurde", sagte er.

Staaten, die etwa zwei Drittel der globalen Wirtschaftsleistung ausmachten, stünden hinter den Strafmaßnahmen für Russland. Diese könnten im Fall einer weiteren Eskalation in der Ukraine verschärft werden. Zudem wollen die USA strikte Exportkontrollen für den Technologiesektor und weitere Einschränkungen vor allem für die russische Elite durchsetzen. "Putin ist der Aggressor", sagte Biden im Weißen Haus.

China steht nicht hinter den Sanktionen

Deutlich gegen die Sanktionen spricht sich nach wie vor China aus: "Ich möchte wiederholen, dass Sanktionen noch nie ein effektiver Weg waren, um Probleme zu lösen", sagte Wang Wenbin, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, am Freitag. Chinas Hoffnung liege auf Dialog und Verhandlungen.

Peking hatte sich bereits vor dem Beginn der russischen Invasion gegen mögliche Vergeltungssanktionen ausgesprochen. "Wir sind konsequent gegen alle illegalen einseitigen Sanktionen", hatte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums bereits am Mittwoch gesagt. Die USA würden Russland seit über zehn Jahren sanktionieren: "Haben diese US-Sanktionen irgendein Problem gelöst?", fragte der Sprecher weiter.

Indien hält sich zurück

Auch Indien hat sich bisher in der Reaktion auf den russischen Angriff in der Ukraine zurück gehalten. Am Donnerstagabend habe der indische Premierminister Narendra Modi laut seinem Büro mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und ihn zu einem sofortigen Ende der Gewalt aufgerufen. Er betonte in einem Telefongespräch, dass die Differenzen zwischen Russland und der Nato nur durch "ehrlichen und aufrichtigen Dialog" gelöst werden könnten.

Verurteilt hat Indien - die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt - den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine bisher nicht. Auch Sanktionen hat Indien nicht erlassen. Indien und Russland haben seit der Sowjetunion enge Beziehungen und sind strategisch stark verbunden, da ein Großteil der indischen Militärhardware von Russland stammt. Indischen Medien zufolge machen Studierende aus Indien zudem den größten Anteil an ausländischen Studierenden in der Ukraine aus. Priorität für Indien sei es nun, diese Menschen aus der Ukraine zu bekommen.