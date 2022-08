Angela Merkel verurteilt Abbas' Holocaust-Äußerung

Altkanzlerin Angela Merkel hat sich empört gezeigt über die Holocaust-Äußerung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. "Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel verurteilt die Äußerungen von Präsident Abbas im Rahmen seiner Pressekonferenz in Berlin auf das Schärfste", erklärte eine Sprecherin des Büros von Merkel auf "Bild"-Anfrage. Die Äußerung sei ein inakzeptabler "Versuch, die Singularität der von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen des Zivilisationsbruchs der Shoa zu relativieren beziehungsweise den Staat Israel direkt oder indirekt auf eine Stufe mit Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus zu stellen". Solche Versuche werde Deutschland niemals dulden.

Abbas antwortete auf Frage zu Olympia-Attentat

Abbas hatte Israel am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz einen vielfachen Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen. "Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen", sagte Abbas und fügte hinzu: "50 Massaker, 50 Holocausts." Der Palästinenserpräsident war zuvor von einem Journalisten gefragt worden, ob er sich zum 50. Jahrestag des von palästinensischen Terroristen verübten Attentats auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München bei Israel entschuldigen werde. Darauf ging er in seiner Antwort nicht ein.

Massive Kritik an Scholz' Reaktion

Scholz hatte die Äußerung von Abbas in der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag mit versteinerter Miene verfolgt und Anstalten gemacht, sie zu erwidern. Sein Sprecher Steffen Hebestreit hatte die Pressekonferenz aber unmittelbar nach der Antwort von Abbas für beendet erklärt. Scholz wird für das Ausbleiben einer unmittelbaren Reaktion seither besonders von Oppositionspolitikern scharf kritisiert. Erst am Abend sagte er der "Bild"-Zeitung: "Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel." Über Twitter erklärte er zudem am Mittwochmorgen in Berlin: "Ich bin zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten."