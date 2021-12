Merkel und Scholz verurteilen Fackelaufmarsch in Sachsen

Die scheidende Bundeskanzlerin und der zukünftige Bundeskanzler kritisieren den Fackelmarsch von Grimma mit scharfen Worten. Merkels Sprecher Steffen Seibert nannte es einen "Angriff auf die Demokratie", dass Gegner der Corona-Politik vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping in Grimma mit Fackeln aufmarschiert seien. "Die Demonstranten wollen nichts anderes als Angst machen", sagte Seibert.

Scholz: Aufmarsch war als Bedrohung gemeint

Der Angriff auf die Privatsphäre von Ministerin Köpping sei ein Versuch der Einschüchterung gewesen und "zutiefst empörend". Dafür könne es in der demokratischen Auseinandersetzung über den richtigen Weg in dieser Pandemie keinen Platz geben.

Dieser Kritik schloss sich auch der wohl künftige Bundeskanzler Olaf Scholz an. "Das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen", sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Diese Botschaft müsse von allen Demokratinnen und Demokraten ausgehen. Man könne unterschiedlicher Meinung in vielen Dingen sein und auch darüber diskutieren. Aber dieser Aufmarsch vor Köppings Privathaus sei als Bedrohung gemeint gewesen.

Fackelmarsch als Nazi-Symbol

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte in der "Bild am Sonntag", der Fackelumzug erinnere ihn an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte.

Ein Fackelmarsch gilt als nationalsozialistisches Symbol. In der Nacht vom 30. zum 31. Januar 1933 hatten die Nationalsozialisten einen pompösen Fackelzug veranstaltet, bei dem Verbände von SA, SS und "Stahlhelm" durch das Brandenburger Tor marschierten.

Strafrechtliche Konsequenzen gefordert

Zahlreiche Politiker forderten bereits am Wochenende strafrechtliche Konsequenzen für die Demonstranten. Die im sächsischen Landtag vertretenen Parteien, außer die AfD, solidarisierten sich am Montag erneut mit Köpping. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nannte den Aufmarsch eine "Grenzüberschreitung" und betonte, die Polizei werde dem Recht Geltung verschaffen. Das Parlament beschloss auf Antrag der Staatsregierung die Feststellung der epidemischen Lage in Sachsen, was die Grundlage für mögliche weitere Corona-Maßnahmen darstellt.

Gegner der Corona-Maßnahmen, darunter auch Rechtsextreme, hatten für Montag Proteste vor dem Landtag angekündigt. Die Polizei löste am Nachmittag eine verbotene Versammlung mit wenigen Teilnehmern auf, ansonsten blieb es zunächst ruhig. Die Polizei hatte im Vorfeld "eine härtere Gangart" bei Verstößen gegen die Corona-Regeln angekündigt.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) forderte, Verstöße umgehend zu ahnden. "Sowas darf nicht erst Wochen später passieren", sagte er der "Bild". Auch Weil äußerte sich besorgt über eine zunehmende Radikalisierung der Proteste. "Die Privatsphäre muss tabu sein", sagte er der "Bild" mit Blick auf Köpping. "Gerade in solchen Fällen muss der Staat konsequent dazwischen gehen und auch Straftaten ahnden."

Extremismusforscher: Polizei muss Recht durchsetzen

Der Leipziger Extremismusforscher Oliver Decker mahnte mit Blick auf gewaltbereite Demonstrierende, die Polizei müsse "den Zugriff auch tatsächlich vollziehen und das Recht durchsetzen". Auch gegen rechtsextreme Strukturen im Hintergrund müsse vorgegangen werden, sagte Decker am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Identitäten von 25 Personen festgestellt

Der Polizei zufolge hatten sich am Freitagabend etwa 30 Personen an einer Versammlung vor dem Haus der SPD-Politikerin mit Trommeln, Fackeln, Pfeifen und Plakaten beteiligt. Sie hätten beim Eintreffen der Polizei versucht zu flüchten. 15 Autos wurden den Angaben zufolge angehalten und von 25 Personen die Identitäten festgestellt.

Zudem sei eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet worden. Geprüft wurde zudem, ob es Verstöße gegen die Corona-Auflagen sowie weitere Rechtsverstöße gab.