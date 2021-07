BR24Live 12 Uhr: Merkel und Spahn beim RKI

Von Regierungsseite hieß es, Bundeskanzlerin Angela Merkel wolle sich mit den RKI-Verantwortlichen austauschen: Welche Aufgaben und Pläne gebe es und vor welchen Herausforderungen stehe das Institut dabei? Auch die Impfkampagne wird ein Thema sein: Mittlerweile sind knapp 43 Prozent der Menschen in Deutschland doppelt geimpft.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat aber darauf hingewiesen, dass bei den Erst-Impfungen mehr drin wäre, dass die Zahl der Termine wieder auf dem Niveau vom Februar liege. Inzwischen geht es also nicht mehr um fehlenden Nachschub an Impfstoff, sondern es bleiben Termine in den Impfzentren frei.

Sorge vor neuen Virusvarianten

Es könnten also durchaus mehr Menschen geimpft werden, als es aktuell der Fall ist. Es wird bereits überlegt, welche Anreize die Politik schaffen kann. Dabei richtet sich der Blick vor allem auch auf die Corona-Fallzahlen, die seit einigen Tagen in Folge wieder steigen - wenn auch auf niedrigem Niveau.

In europäischen Nachbarländern sind die Zahlen bereits deutlich höher, die Niederlande etwa mussten gerade erst weitgehende Lockerungen wieder zurücknehmen. Merkels Sprecher Steffen Seibert hatte gestern noch einmal betont, aus Sicht der Bundesregierung sei eine Mischung aus hohem Impftempo und niedriger Inzidenz nötig. So lasse sich das Risiko mindern, dass neue Virusvarianten entstehen, gegen die die bisherigen Impfstoffe weniger wirksam sind.

Andere Frühindikatoren inzwischen wichtiger?

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über Aussagekraft und Gewichtung verschiedene Kennzahlen diskutiert: Es ging vor allem um den R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Und um die Sieben-Tages-Inzidenz, also die gemeldeten Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Belegung der Intensivstationen war auch ein Wert, auf den die Politik geachtet hat.

Jetzt will Spahn das noch ausweiten, die Krankenhäuser sollen mehr Daten liefern zu den Patienten, die eingeliefert werden. Dahinter steckt die Argumentation: Je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger aussagekräftig ist die Inzidenz. Diese Kennzahl, so betonte das Gesundheitsministerium, sei aber weiter ein wichtiger Indikator.

Das Robert Koch-Institut ist dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt. Es ist die oberste Behörde für Public Health, also die Gesundheit der Bevölkerung. Es soll als eine Art „Frühwarnsystem“ für drohende Gefahren dienen, Risiken erkennen und einordnen. Das RKI stellt täglich neue Daten über die Entwicklung der Corona-Pandemie online, berät die Politik und formuliert Empfehlungen für das medizinische Fachpersonal.