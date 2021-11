vor etwa 1 Stunde

Merkel telefoniert erneut mit Lukaschenko

Schon zum zweiten Mal in dieser Woche hat Kanzlerin Angela Merkel in Sachen Flüchtlingsschleusung in die EU mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko telefoniert. Es sei um humanitäre Hilfe in der Region gegangen.