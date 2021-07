Merkel: Impfen schützt uns alle

Merkel: Sprechen Sie miteinander

"Die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass wir wechselseitig verwundbar sind und wir alle aufeinander angewiesen sind", so Merkel. Der Kanzlerin zufolge bewahrt das Impfen vor belastenden Beschränkungen des Alltags.: "Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein." Aus Sicht Merkels kann es hilfreich sein, wenn enge Freunde oder Verwandte Bedenken ausräumen: "Sprechen Sie miteinander - am Arbeitsplatz, beim Fußballverein. Werben Sie für das Impfen."

Gesundheitsminister Jens Spahn lobte die Idee des "Impfen to go". Dies sei überall möglich - auch am Marktplatz, vor der Kirche oder der Moschee. US-Präsident Joe Biden habe das Impfen als patriotische Pflicht bezeichnet. "Ich denke, er hat recht. Impfen hilft uns als Nation, zu einer neuen Normalität zu finden", sagte Spahn. Es gehe jetzt darum, auch Kinder und Jugendliche zu schützen.

Nach Worten des Gesundheitsministers gibt es keine Ausreden mehr. Es sei genug Impfstoff da. "Je mehr sich impfen lassen, desto besser kommen wir durch Herbst und Winter." Es gehe darum, eine Impfquote von 75, 80 Prozent zu schaffen, so Spahn: "Jeder entscheidet mit seiner Impfung auch mit darüber, wie sehr Pflegekräfte und Ärztinnen im Herbst und Winter belastet sein werden."