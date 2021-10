Merkel und Franziskus: Schwierige Themen zum Abschied

Angela Merkel hat zum letzten Mal in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin am Donnerstag im Vatikan Papst Franziskus getroffen. Sie habe mit dem Kirchenoberhaupt über Politik, Klimawandel und sexuellen Missbrauch durch Geistliche gesprochen, sagte Merkel nach dem 45-minütigen Treffen.

Merkel: Beim Missbrauch muss "die Wahrheit ans Licht"

Dabei wies sie auch auf ihren Besuch am Morgen im Kinderschutzzentrum der Päpstlichen Universität Gregoriana hin. Damit habe sie unterstreichen wollen, dass in Sachen Missbrauch "die Wahrheit ans Licht kommen muss". Das kürzlich zu einem Institut für Safeguarding ausgebaute Zentrum gilt als eine der weltweit führenden Einrichtungen im Kampf gegen Missbrauch.

Die Kirche, so Merkel, müsse ihre Glaubwürdigkeit erhalten, auch weil sie bei vielen Herausforderungen ein wichtiger Partner sei. Für sie, so die Kanzlerin, bleibe ermutigend, dass die Kirche weiterhin eine wichtige und konstruktive Rolle spiele. Der Klimawandel verlange "eine radikale Änderung des Lebenswandels". Daher sei das persönliche Engagement des Papstes bedeutsam, auch vor dem anstehenden Klimagipfel COP26 in Glasgow.

Engagement der Kirche weltweit von "allergrößter Bedeutung"

Franziskus schenkte der Kanzlerin bei dem Treffen eine kleine Kopie der Heiligen Pforte in Bronze. Im Anschluss sprach die Kanzlerin mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin über diverse Konflikte weltweit. Dabei sei das Engagement der Kirche und ihrer Hilfsorganisationen in vielen Ländern von allergrößter Bedeutung, so Merkel. Deutschland wolle seinen Beitrag leisten, wenn es um Herausforderungen wie den Klimawandel, Artenvielfalt, Frieden und humanitäre Hilfe gehe, aktuell etwa in Afghanistan.

Unmittelbar vor der Begegnung mit dem Papst hatte Merkel den Petersdom besichtigt. Kardinal Mauro Gambetti, Erzpriester von Sankt Peter, führte sie durch die Basilika. Im Anschluss an den Besuch im Vatikan traf die Kanzlerin Italiens Ministerpräsident Mario Draghi zu einem Arbeitsessen.