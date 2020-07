Merkel wieder unterwegs - erste Reise seit Corona

Es stimmt zwar: Brüssel ist nicht Mallorca. Aber die Kanzlerin begibt sich ja auch nicht zum Vergnügen auf ihre erste Auslandsreise seit Monaten. Hat sie doch mit der EU einiges vor:

"Gemeinsam Europa wieder stark machen", will Merkel - getreu dem Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Aber das vom Schreibtisch im Kanzleramt aus zu erledigen (und Europas Muskelaufbau per Livestream zu betreiben), ist schwierig.

Nervenaufreibende Verhandlungen um 750-Milliarden-Corona-Rettungspakete und den neuen EU-Haushalt? Per Videoschalte kaum vorstellbar. Wissen doch erfahrene EU-Verhandler, dass dafür oft lange Nächte mit immer neuen 4- oder 6-Augen-Gesprächen nötig sind. Und die führt man am besten mit Corona-Abstand, aber von Angesicht zu Angesicht.

"Viele hier würden mit Ihnen nicht tauschen wollen in dieser Situation." Das gab selbst der SPD-Ministerpräsident Niedersachsens, Stephan Weil, im Bundesrat zu. Und so heißt es denn für Merkel jetzt wieder: Raus aus Berlin – rein ins EU-Leben. Fast schon vergessen die Quarantäne-Zeit Ende März und Anfang April, in der die Kanzlerin noch nicht einmal die eigene Wohnung verließ und Deutschland aus dem Homeoffice regierte. Was zumindest technisch nicht immer einfach war:

"Eine Pandemie kennt keine Feiertage."

Den Satz mit der Pandemie, die keinen Osterurlaub macht, konnte die Kanzlerin in dieser berühmt gewordenen Online-Pressekonferenz am 1. April gerade noch loswerden. Dann verabschiedete sich die Leitung in den Urlaub: "Ich muss leider nochmal losleiern," erläuterte die Kanzlerin – ohne zu wissen, dass die Journalisten bereits wieder zuhörten - einem irgendwie schicksalsergeben gestimmten bayrischen Ministerpräsidenten Söder. Söder: "Ist schon ok."

Vom Homeoffice ins Kanzleramt

Auch wenn sich die bedauernswerte Telefonleitung kurz danach erholte – Merkel dürfte nicht unglücklich gewesen sein, als sie nur wenige Tage danach ins Kanzleramt zurück durfte. Und dann auch – ein paar Schritte weiter - in den Bundestag:

"Jeder von uns kann berichten, was ihm oder ihr besonders fehlt," so Merkel im Parlament Ende April. Ob ihr Reisen nach Brüssel sonderlich gefehlt haben, sagte die Kanzlerin nicht dazu.

Jedenfalls hat sich der Merkel’sche Aktionsradius in den letzten Wochen langsam, aber sicher wieder ausgedehnt - und erstreckt sich nun auch wieder aufs Ausland. Sozusagen als Einstimmung auf Europa und auf Begegnungen mit alten Bekannten, bekam Merkel vergangene Woche Besuch von Frankreichs Staatspräsident Macron auf Schloss Meseberg.

Merkel und die Maske

Alles mit gebührendem Abstand, aber zumindest was Merkel betraf, noch ohne Maske. Warum sie denn öffentlich nie eine trage, fragte eine Journalistin: Merkel: "Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen, und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel Einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht, offensichtlich. Sonst hätten Sie mich auch schon mit Maske sehen können."

Ein paar Tage später dann stellte Merkel sicher, dass alle Welt sie mal mit Maske sehen konnte: Erstmals trat sie ganz bewusst vor Fotografen mit Mund-Nase-Bedeckung auf. Schwarz und schlicht, aber mit dem EU-2020-Logo drauf. Es bedurfte der Corona-Krise, um Merkel in eine überzeugte Europäerin zu verwandeln, sagen Kritiker. Klar ist, dass die Kanzlerin eines Tages an dieser deutschen Ratspräsidentschaft gemessen wird. Hätte die erste Reise seit langem sie nicht nach Brüssel geführt, wäre ihr das noch lange angekreidet worden. EU-Maske hin oder her.