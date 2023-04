Höchster Verdienstorden für Angela Merkel: Hat sie ihn verdient?

Am Montag bekommt Angela Merkel den höchstmöglichen Verdienstorden der Bundesrepublik: das Ordensband, das laut Bundespräsidialamt von der rechten Schulter zur linken Hüfte getragen wird. Das kommt nicht alle Tage vor - genau genommen bisher erst zweimal. Am 31. Januar 1954 bekam Konrad Adenauer den höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik. Am 26. Oktober 1998 Helmut Kohl. Jetzt bekommt ihn mit Angela Merkel erstmals eine Frau.

Damit würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die 16-jährige Kanzlerschaft der Frau, die als Pfarrerstochter zur Welt kam und als erste Frau und Ostdeutsche das Amt innehatte. Flüchtlingskrise, Klimawandel, die Annexion der Krim durch Russland – das waren die großen Themen dieser Kanzlerschaft. Und laut Kritikern das große Versagen Angela Merkels.

Lobende Worte für 16 Jahre als Bundeskanzlerin

Ex-CDU-Chef Armin Laschet hält die Auszeichnung für verdient: "Es war eine lange Kanzlerschaft in unterschiedlichen Regierungskonstellationen, aber mit großen Weltkrisen" sagt Laschet im ZDF. Merkel habe das Land und Europa zusammengehalten und ihre Politik sei immer prinzipientreu gewesen: "Ich glaube, das rechtfertigt eine solche Würdigung." Lobende Worte findet auch Gregor Gysi. Merkel sei anders gewesen als alle Kanzler vor ihr: "Sie ist materiell überhaupt nicht interessiert, das ist selten. Das ist bei Männern in der Regel anders."

Kritik zur Russland- und Migrationspolitik

"Es ist ja offenkundig, dass Frau Merkel große Verdienste hat, gerade international." So äußerte sich CDU-Vizechef Carsten Linnemann bei ntv. Er fügte aber hinzu: "Aber natürlich wurden auch Fehler gemacht, sogar eklatante." Bei der Migration etwa habe man die Grenzen nicht geschützt. "Das gehört genauso offen angesprochen wie das Positive." Linnemann ergänzte, dass der Ausstieg aus der Kernkraft "in der Form damals ein Fehler war, ohne zu sagen, wie wir uns einigermaßen autark mit Energie versorgen wollen". Zuletzt stand Merkel vor allem mit ihrer Russlandpolitik in der Kritik. Kritiker werfen ihr vor allem vor, dass sie Putin weiter vertraute, auch als alle äußeren Anzeichen dafür gesprochen hätten, dass man das nicht mehr tun solle.

Diese Gäste begrüßen wir zur Diskussion

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist der evanglische Pfarrer Rainer Eppelmann. Der Vorsitzende der "Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" war lange Zeit Weggefährte Angela Merkels beim "Demokratischen Aufbruch" (DDR). Und zugeschaltet ist Professor Thomas Jäger. Der Politikwissenschaftler der Uni Köln steht der Auszeichnung für Merkel kritisch gegenüber.

Wie ist Ihre Meinung?

Hat sich Angela Merkel die Auszeichnung nach 16 Jahren als Kanzlerin verdient? Oder hat sie Ihnen dafür zu viele Fehler gemacht?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151/ 7 220 220 7.