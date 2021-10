Arrivederci! Merkel ein letztes Mal bei Papst Franziskus

Es war wohl Sympathie auf den ersten Blick zwischen Papst Franziskus und der protestantischen Regierungschefin aus Deutschland. An diesem Donnerstag treffen sich das Kirchenoberhaupt und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits zum vierten Mal im Rahmen einer Privataudienz.

Merkel möchte Franziskus noch einmal persönlich treffen

Merkel wünschte sich offenbar, den Papst vor ihrem Abschied aus dem Kanzleramt noch einmal persönlich zu sehen. Sie war öfter als alle ihre Amtsvorgänger im Vatikan und traf dabei insgesamt drei Päpste - neben Franziskus auch seine beiden Vorgänger Benedikt XVI. und Johannes Paul II.

Während das Verhältnis zum Landsmann Benedikt eher kühl war - dieser hatte 2009 die Exkommunikation des Traditionalisten-Bischofs Williamson aufgehoben, der, wohl ohne Wissen des Papstes, den Holocaust geleugnet hatte -, schwärmte Merkel von seinem argentinischen Nachfolger von Beginn an.

Dann "gehen wir auf die Piazza und essen eine Pizza"

Nach der Wahl Jorge Mario Bergoglios zum Papst gehörte Merkel am 19. März 2013 zu den Gratulanten unter den Regierungschefs. Schon zwei Monate später kam es zur ersten Audienz. Sie habe Franziskus als "vielseitig interessierten, sehr gut informierten Mann kennengelernt, als einen Geistlichen, der sehr den Menschen und ihren Sorgen zugewandt ist", sagte Merkel nach dem 50-minütigen Gespräch. Die unprätentiöse, zugewandte Art Bergoglios begeisterte sie.

Beim nächsten Treffen "gehen wir auf die Piazza und essen eine Pizza", schwärmte sie nach der zweiten Audienz. Sie ließ es sich auch nicht nehmen, an der Zeremonie zur außerordentlichen Überreichung des Aachener Karlspreises an Franziskus im Apostolischen Palast teilzunehmen.

Kanzlerin für Papst wichtige Partnerin bei internationalen Fragen

Für den ersten Pontifex aus Lateinamerika ist die deutsche Christdemokratin mit ihrer langjährigen Erfahrung offenbar eine wichtige Gesprächspartnerin für internationale Fragen. Merkel beeindruckte das globale Netz des seit jeher multilateral agierenden Heiligen Stuhls.

Dabei teilen die Protestantin und der ökumenisch aufgeschlossene Papst in vielen Fragen gemeinsame Anliegen, vom Klimaschutz über das Eintreten für Religionsfreiheit bis zur Migrationspolitik. Merkel konnte sich 2015 mit ihrer Willkommenskultur für Flüchtlinge stets auf Rückendeckung aus Rom verlassen. Vergleicht man aber die realpolitische Bilanz der Bundesregierung mit den oft radikalen sozialen und umweltpolitischen Forderungen des Papstes an die Industrienationen, wird verständlich, weshalb sich auch Grüne und Linke oft auf das Kirchenoberhaupt berufen.

Teilnahme am Friedensgebet im römischen Kolosseum

Ein wichtiges gemeinsames Anliegen war der interreligiöse Dialog im Dienst des Friedens. Merkel unterstützte deshalb die Gemeinschaft von Sant'Egidio; ihren Gründer Andrea Riccardi kennt sie persönlich. 2011 nahm sie am Friedenstreffen in München teil. Am Donnerstagnachmittag will sie mit Franziskus im römischen Kolosseum erneut dem ökumenischen Friedensgebet der Gemeinschaft beiwohnen und eine Rede halten. Ferner ist am Morgen ein Besuch des römischen Kinderschutzzentrums der Päpstlichen Universität Gregoriana geplant.

Offen bleibt, ob eine biografische Spurensuche Merkels Interesse an der katholischen Kirche zusätzlich beseelt. Vor zwei Jahren wurde bekannt, dass ihr Großvater väterlicherseits, Ludwig Kazmierczak aus Posen, katholisch getauft war.

"Bundeskanzlerin steht für zukunftsfähige Politik"

Im Sammelband "Die hohe Kunst der Politik" dankte der Papst der Kanzlerin im Voraus "für ihren Dienst und ihr Zeugnis": "Die Bundeskanzlerin steht für menschenfreundliche und zukunftsfähige Politik, für persönliche Glaubwürdigkeit und für Leadership im besten Sinn." Am kommenden Donnerstag kann Franziskus dies persönlich zum Ausdruck bringen.

Es wird wohl die letzte Privataudienz für Merkel als Kanzlerin sein. Allerdings könnten sich beide schon bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow wieder begegnen.