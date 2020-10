Angeklagter Polizist im Fall George Floyd auf Kaution frei

Der im Fall George Floyd angeklagte Ex-Polizist Derek C. hat eine Kaution in Höhe von einer Million Dollar hinterlegt und ist wieder auf freiem Fuß. Die US-Gefängnisbehörde bestätigte, dass C. am Mittwoch die Haftanstalt in Oak Park Heights verlassen habe.

Wo das Geld herkam, blieb zunächst unklar. Eine Sprecherin eines Polizeiverbands von Minnesota sagte, aus ihrem Fonds für den Rechtsbeistand von Polizisten sei das Geld für die Kaution nicht gekommen.

Dem weißen Ex-Polizisten wird vorgeworfen, dem schwarzen Floyd bei einer Festnahme Ende Mai das Knie so lange in den Hals gedrückt zu haben, bis dieser starb. Eine Passantin filmte das Geschehen mit, C. wurde daraufhin gefeuert.

Weltweit Proteste nach Tod Floyds

Die auf Videoaufnahmen festgehaltenen Szenen vom Tod des 46-jährigen Floyds in Minnesota Ende Mai hatten heftige Proteste in den USA und anderen Ländern ausgelöst. Ein Verkäufer hatte die Polizei wegen des Verdachts gerufen, dass Floyd mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Auf den Videos ist zu sehen, wie Floyd bei der Festnahme verwirrt reagierte, von Platzangst sprach und sich nicht in ein Polizeiauto setzen ließ. Die Polizisten pressten ihn schließlich auf die Straße.

Prozess beginnt Anfang März

Der Polizist, der sein Knie in Floyds Nacken drückte, wurde wegen Mordes angeklagt, drei andere Beamte wegen Beihilfe. Sie beantragten eine Einstellung des Verfahrens mit der Begründung, dass Floyds Tod durch die Einwirkung von Medikamenten und Drogen ausgelöst worden sei.

Der Prozess gegen die vier soll im März 2021 beginnen, das zuständige Gericht erwägt aber getrennte Verfahren.

Anklage wegen Mordes zweiten und dritten Grades

Der Hauptverdächtige C. ist wegen Mordes zweiten und dritten Grades sowie Totschlags angeklagt. Als Mord zweiten Grades gilt, wenn der Täter ein Schwerverbrechen begehen wollte und das Opfer dabei unbeabsichtigt tötete. Mord dritten Grades entspricht in etwa Totschlag nach deutschem Recht.