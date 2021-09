Angeklagter bestreitet Paketbomben gegen Lebensmittelfirmen

Im Prozess um Sprengstoffanschläge auf Lebensmittelfirmen hat der Angeklagte vor dem Heidelberger Landgericht die Vorwürfe bestritten. Der mutmaßliche Täter hatte die selbstgebauten Paketbomben im Februar an drei Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern geschickt.

Paketbombe gegen Babynahrungshersteller Hipp entschärft

Eine Sendung ging an die Zentrale des Discounters Lidl in Neckarsulm im Kreis Heilbronn, eine weitere an den Getränkehersteller Wild in Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis. Beim Öffnen dieser zwei Sendungen gab es vier Verletzte. Eine dritte Paketbombe an den Babykosthersteller Hipp im oberbayerischen Pfaffenhofen wurde in einem Paketverteilzentrum abgefangen und unschädlich gemacht.

Angeklagter: "Ich hoffe auf Gerechtigkeit"

Zum Prozessstart am Landgericht Heidelberg hat der Angeklagte nun die Vorwürfe bestritten. "Ich bin nicht die von Ihnen gesuchte Person", sagte der 66-Jährige Elektriker. "Ich hoffe auf Gerechtigkeit."

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Elektriker vor, dass er die Paketbomben an die drei Unternehmen geschickt hatte, um Geld zu erpressen. Der Mann ist angeklagt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Videoaufnahme aus Ulmer Postfiliale

Vor Gericht sagte der 66-Jährige, er sei nicht die Person auf einem Video aus der Ulmer Postfiliale, in der die drei Sendungen aufgegeben worden waren. Er betonte sein soziales Engagement und sagte, er habe auch noch nie anderen Menschen Schaden zugefügt. Vielmehr wolle ihn die Justiz mit großem Aufwand "zerstören". Fragen ließ der Angeklagte keine zu.

Für das Verfahren sind laut Gericht elf Fortsetzungstermine bis Mitte November geplant. 47 Zeugen und drei Sachverständige sind geladen.