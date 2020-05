Angeblicher Invasionsversuch: Venezuela mobilisiert Soldaten

Nach einem angeblichen Invasionsversuch "terroristischer Söldner" hat die venezolanische Regierung Tausende Soldaten in Alarmbereitschaft versetzt. "Mehr als 25.000 Männer und Frauen unserer Streitkräfte werden eingesetzt, damit jeder Zentimeter unseres Landes frei von Söldnern, Paramilitärs und anderen Bedrohungen ist", sagte der Leiter des Strategischen Kommandos der Streitkräfte, Remigio Ceballos, im staatlichen Fernsehen.

Zwei US-Bürger gefasst

Zudem wurde die Verhaftung zweier US-Bürger gemeldet, die einer Beteiligung an dem angeblichen Angriff am Strand von La Guairo beschuldigt werden. Bei dem Vorfall am Sonntag wurden nach venezolanischen Angaben acht Angreifer getötet. Präsident Nicolás Maduro hielt zwei blaue US-Reisepässe hoch und las die Namen und Geburtsdaten in der landesweit übertragenen TV-Rede vor. Außerdem zeigte er Ausrüstung wie Walkie Talkies und Nachtsichtgeräte. Insgesamt seien 114 Verdächtige wegen des versuchten Angriffs festgenommen worden, 92 würden noch gesucht, teilte der Maduro-Verbündete und Generalstaatsanwalt Tarek William Saab mit.

Vertreter der sozialistischen Regierung werfen Kolumbien und den USA vor, die Attacke mit dem Ziel organisiert und ausgeführt zu haben, Maduro zu stürzen. Beide Staaten wiesen dies zurück. Die USA und mehr als 50 andere Staaten erkennen Maduros Präsidentschaft nicht an und wollen den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó an der Regierungsspitze sehen.

US-Veteran zu "Befreiung" Venezuelas

Ein in Florida lebender US-Veteran, Jordan Goudreau, erklärte der Washington Post, er haben mit den beiden Männern im Rahmen einer Mission zusammengearbeitet, deren Ziel die "Befreiung" Venezuelas gewesen sei. Auch sie seien ehemalige US-Soldaten, mit denen er im Irak und in Afghanistan gedient habe. Goudreau ergänzte, er habe mit dem von den USA unterstützten Oppositionsführer Juan Guaidó einen Pakt zum Sturz Maduros geschlossen. Die Vereinbarung habe Guaidó aber nie eingehalten. Dennoch preschte Goudreau nach eigenen Angaben mit einer Operation mit nur 60 Kämpfern voran, darunter den zwei gefassten US-Veteranen. Oppositionsführer Guaidó wies jegliche Beteiligung zurück. Oppositionelle Politiker und die USA beschuldigten Maduros Verbündete, den Angriff selbst fingiert zu haben.

Das einst reiche Venezuela steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Das südamerikanische Land mit den größten bekannten Erdölreserven der Welt gilt zugleich als einer der korruptesten Staaten weltweit. Viele Militärs und Politiker sollen in kriminelle Geschäfte wie illegalen Bergbau und Drogenhandel verwickelt sein. Zudem tobt seit mehr als einem Jahr ein Machtkampf zwischen Guaidó und Maduro. Letzterer wird vom Militär und der Polizei unterstützt.