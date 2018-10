Andrea Nahles: "Wir wollen wieder schlagkräftig werden!"

Klingbeil will GroKo auf Prüfbank stellen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wiederum hatte noch am Montagmorgen im Bayerischen Rundfunk erklärt, dass sich einiges ändern müsse - bei den Sozialdemokraten wie auch in der Großen Koalition. Am Montagmittag legte er nach. Drei Punkte stellte Klingbeil auf der Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus vor. Mit einer Aussage stellt er sogar die Große Koalition auf den Prüfstand. Im kommenden Jahr wolle man spätestens die Frage stellen, ob "alle drei Parteien in der Regierung die Kraft zur Zusammenarbeit" überhaupt noch aufbringen können.