Andrea Nahles - die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit

Andrea Nahles hat einen Schnellkurs hinter sich. Die letzten drei Monate lang hat sie sich vertraut gemacht mit der Nürnberger Zentrale und ihren Agenturen und Job-Centern vor Ort. Dabei kennt sie die Behörde und die Themen rund um den Arbeitsmarkt recht gut. Immerhin war Nahles als SPD-Politikerin einmal Bundesarbeitsministerin in der großen Koalition und brachte Gesetze auf den Weg.

Künftig bekommt sie Regelungen vorgesetzt und hat damit kein Problem, im Gegenteil: Die Arbeit verspreche etwas Befriedigendes, bekräftigt Nahles: "Etwas umsetzen zu können, was den Menschen in ihrem Alltag wirklich Erleichterung bringt, das finde ich eigentlich sehr schön."

Ex-Arbeitsministerin mit Durchsetzungskraft

Die 52-Jährige aus der Eifel wird ihre guten Drähte nach Berlin zu Arbeitsminister Hubertus Heil oder Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) sicher nutzen. Die drei kennen sich seit langem. Nahles galt als SPD-Arbeitsministerin allgemein als anerkannt und durchsetzungsstark. Sie setzte 2015 den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland durch. Sie war es auch, die zu den in weiten Teilen der SPD gehassten Hartz IV Reformen einen Gegenentwurf präsentierte. Mit dem, was die Ampel-Regierung als Bürgergeld plant, kann sie sich durchaus anfreunden.

Von der Politikerin zur Behördenchefin

Weniger erfolgreich war ihre Karriere als SPD-Parteichefin. Nach Wahlschlappen und ständigen Querschüssen vieler Kolleginnen und Kollegen trat Nahles nach gerade einmal einem Jahr von allen Ämtern zurück und gab ein paar Monate später auch ihr Bundestagsmandat ab. Die letzten zwei Jahre sammelte sie erste Erfahrungen als Leiterin einer Behörde. Sie war Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation aber damit auch etwas entfernt von den Themen, die ihr laut eigener Aussage sehr am Herzen liegen.

Nahles: Sozialpolitikerin aus Leidenschaft

Die passionierte Sozialpolitikerin sagte nicht Nein, als man ihr den Posten bei der Bundesagentur für Arbeit anbot. Sie ist nun die erste Frau an der Spitze der Behörde. Und sie hat eine noch minderjährige Tochter. Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Frauen werden das gefragt – Männer eigentlich nie. Nahles ärgert das. Aber sie antwortet, um anderen Frauen zu zeigen, dass das machbar ist, wenn sich auch andere vertraute Personen mit um den Nachwuchs kümmern.