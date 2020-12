Analyse zum Corona-Gipfel: Geschlossenheit beim Schließen

Wie einig sind sich Bund und Länder?

Sehr einig. Es gibt nur minimale Unterschiede zwischen den Ländern. So behält Schleswig-Holstein zum Beispiel seine derzeitigen Kontaktbeschränkungen auch über die Weihnachtsfeiertage bei.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betont, man habe sich in den Gesprächen nicht mit Details oder Ausnahmen aufgehalten. Nach seinen Worten gibt es jetzt konsequente und klar verständliche Regeln.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) spricht von schnellen, einvernehmlichen Verhandlungen. Unterschiede dürfte es aber geben, wie Schulen und Kitas eine Notbetreuung und eventuellen Distanzunterricht organisieren. Das entscheiden die Länder für sich.

Was hat zu dieser Einigkeit geführt?

Bei Bund und Ländern hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Strategie des Teil-Lockdowns gescheitert ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt: "Wir sind zum Handeln gezwungen."

Auch ihre emotionale Rede im Bundestag in dieser Woche dürfte ein Antreiber für die Debatte gewesen sein. Fast flehend hatte sie gesagt: "Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben."

Der bayerische Ministerpräsident Söder verweist am Vormittag nochmal auf die hohe Zahl der Todesopfer. Er erinnert an die Bilder aus Norditalien aus dem Frühjahr, als die Armee Leichen der Corona-Toten in Lkw abtransportieren musste: "Bergamo ist näher als wir denken."

Warum kommt der Lockdown erst am Mittwoch?

Söder begründet das mit der Beteiligung des Parlaments. Am Dienstagmittag will der Ministerpräsident eine Regierungserklärung im Landtag abgeben. Danach werden die Abgeordneten darüber debattieren.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller argumentiert, dass Familien, Schulen und Wirtschaft Vorlauf brauchen, um die Zeit des Lockdowns zu organisieren. Dadurch besteht allerdings die Gefahr, dass es am Montag und Dienstag nochmal zu einem Ansturm auf Geschäfte oder Friseure kommt.

Was denken die Parteien im Bundestag über die Beschlüsse?

Scharfe Kritik kommt von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel: "Die Holzhammer-Methode 'Lockdown' ist kontraproduktiv." Sie spricht von einem "Desaster für Bürger und Wirtschaft".

FDP-Chef Christian Lindner sagt, die Notbremse sei nachvollziehbar. Sie ersetze aber keine dauerhafte Strategie. Lindner mahnt an, Risikogruppen effektiver zu schützen.

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) nennt die Entscheidungen richtig. Die beschlossenen Maßnahmen sind nach seinen Worten logisch und konsequent.

Wie geht es weiter?

Die Bundesländer werden die Verabredungen in Verordnungen umsetzen, so dass der Lockdown am Mittwoch beginnt. Die Beschränkungen sind erstmal bis zum 10. Januar 2021 befristet.

Wie es danach weitergeht, wollen Bund und Länder am 5. Januar beraten. Ministerpräsident Söder ließ erkennen, dass er eine Verlängerung für möglich hält. Die Maßnahmen seien nötig "so lange es dauert". Corona ist nach seinen Worten "außer Kontrolle".

