Analyse: Wie es mit der GroKo weitergeht

"Wir haben momentan ein bestehendes Problem, das wir lösen müssen!" Mit dieser Kurzformel beschrieb Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das ungelöste Diesel-Thema. Denn neue Fahrverbote drohen, auch in Bayern. Zum Beispiel in Nürnberg und Würzburg. Die Deutsche Umwelthilfe wird mit ihren Klagen weiter Druck auf die Politik machen. Die bisher ergriffenen Maßnahmen reichen nicht aus, um die Luft deutlich sauberer zu machen. Zwar laufen Umtausch-Aktionen und aus Berlin gibt es Geld für die Nachrüstung von Bussen oder Lieferfahrzeugen. Aber die Autoindustrie zaudert nach wie vor bei der Pkw-Nachrüstung. Und auch der Ausbau der E-Mobilität hinkt den Plänen weit hinterher.

Seehofers Masterplan: Es ist noch viel zu tun

"Die Migration ist die Mutter aller politischen Probleme", befand Bundesinnenminister Horst Seehofer im September und machte damit auch deutlich, dass er die Migration auch in Zukunft als einen Arbeitsschwerpunkt sieht. Sein Masterplan für Migration kommt aber nicht so richtig vom Fleck. Ankerzentren, also Einrichtungen für die schnellere Abwicklung von Asylverfahren gibt es bisher nur in Bayern, dem Saarland und Sachsen. Andere Bundesländer ziehen nicht mit, verweisen auf bestehende Zentren, die zwar nicht Ankerzentrum heißen, aber ähnlich arbeiten.

Die geplante Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsländer auf Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien dürfte 2019 am Widerstand der Grünen scheitern. Zum Themenkomplex Migration gehört auch das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Es muss 2019 den Bundestag passieren, zuletzt gab es da wieder Streit in der Koalition.

"Widerspruchslösung" – die Organspende erregt die Gemüter

"Ich wünsche mir sehr, dass wir diese Debatte sehr breit und ausführlich führen", sagte Bundesgesundheitsminister Spahn in einer Bundestagsdebatte im November. Denn die jetzige Situation ist für die Patienten dramatisch. Für nicht mal zehn Prozent der Betroffenen gibt es ein Spenderorgan. Deshalb diskutiert man über eine "Widerspruchslösung". Statt sich aktiv als Organspender einzutragen, wäre man automatisch Spender, wenn man nicht Widerspruch einlegt. Vielen Politikern und vielen Bürgern geht das zu weit. Im Frühjahr wird das Thema wohl in den Bundestag gehen.

Hält die Groko?

Wenn das Jahr 2018 eins gezeigt hat, dann das: Die Koalition könnte auch an vergleichsweise kleinen Streitthemen zu Bruch gehen. An der Frage der Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze, oder bei der Ablösung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen wäre die Regierung 2018 fast geplatzt.

Die Nerven bei Union und SPD liegen blank. Und wenn die Europa- und Landtagswahlen nächstes Jahr den Regierungsparteien neue Verluste bescheren, könnte das eine Dynamik auslösen, bei der am Ende die GroKo scheitert. Spätestens im Herbst will die SPD ohnehin erneut darüber befinden, ob sie weiter in der Koalition bleibt. Diesen Halbzeitcheck hatte sich vor allem der linke Flügel der SPD gewünscht, mehrheitlich Gegner der Großen Koalition.

Bleibt Angela Merkel Kanzlerin?

Und über allem schwebt die Frage: Wird Angela Merkel Kanzlerin bleiben? Die Wahl Kramp-Karrenbauers zur neuen CDU-Vorsitzenden war ganz im Sinne der Kanzlerin. Und es ist kein Geheimnis: Merkel sähe Kramp-Karrenbauer auch gerne als Nachfolgerin im Kanzleramt. Eigentlich hat Merkel angekündigt, bis 2021 im Kanzleramt bleiben zu wollen. Aber eine vorzeitige Ablösung scheint sehr wahrscheinlich. Theoretisch ginge ein solcher Wechsel auch ohne Neuwahlen. Der jetzige Bundestag müsste dann mit Mehrheit einen Kanzler, Schrägstrich Kanzlerin, wählen.

Die SPD hätte wohl kein Interesse, einem CDU-Kanzler vorzeitig ins Amt zu helfen und ihn oder sie damit in eine gute Ausgangslage für die nächsten Wahlen zu bringen. Aber die SPD steckt in einem Dilemma. Denn die derzeitigen Umfragen sehen die Sozialdemokraten im Keller. Anders gesagt: Egal, was die SPD tut – sie könnte sich damit selbst schaden. Auch eine Neuauflage einer Jamaika-Koalition wäre denkbar. Die FDP sendet positive Signale. Auch die Grünen stünden bereit. Sie würden allerdings auch von Neuwahlen profitieren. Und dann ist da noch Friedrich Merz. Denn die Frage, wer in der Union überhaupt Kanzler-Kandidat wird, ist noch längst nicht ausgemacht.