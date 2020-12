Analyse: Söder, der Corona-Manager?

Das letzte Mal in der Öffentlichkeit zu sehen ist Markus Söder drei Tage vor Weihnachten - beim Rundgang im Münchner Impfzentrum. Kurz danach begibt er sich in Quarantäne, sein Staatskanzlei-Minister Florian Herrmann ist an Covid-19 erkrankt. Weil Abstand eingehalten und ein Raumluftfilter im Einsatz waren, ist Söder zwar nicht Kontaktperson der Kategorie 1. Doch gemäß seinem Corona-Credo der Umsicht und Vorsicht begibt er sich in Eigenquarantäne.

Den Impfstart am 27. Dezember verfolgt Söder aus dem Home Office, nicht ohne sich per Zeitungs-Interview einzuschalten: "... es gibt einfach zu wenig Impfstoff. (…) Daher muss das Tempo der Produktion massiv verstärkt werden", sagt er der Bild am Sonntag.

Söder entfacht Debatte über Minister-Wechsel

Begonnen hat das politische Jahr wie immer mit der Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon, wo Söder mit seinem Vorschlag zur Kabinettsumbildung die Schlagzeilen beherrscht:

"Das ist wie im Fußball: In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften. Wir sollten daher bis Mitte des Jahres das Regierungsteam verjüngen und erneuern..."

... sagt er im Zeitungsinterview. Der Ball liegt da nicht nur im Feld, Söder hat ihn geradewegs nach Berlin geschossen.

Indes wird rund 8.000 Kilometer östlich im chinesischen Wuhan das erste Todesopfer im Zusammenhang mit dem neuartigen Corona-Virus gemeldet. Nur gut zwei Wochen später erreicht Bayern das Virus – und wird maßgeblich Politik und Stimmung prägen.

Es klingt wie Nein, aber…

Genauso wie die Diskussion um den Kanzlerkandidaten der Union: Nach dem Wahl-Eklat in Thüringen kündigt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug an. Damit beginnt die Debatte um den CDU-Vorsitz und der Kanzlerkandidatur. Immer wieder fällt dabei der Name Markus Söder. Doch er sagt, was er noch oft in diesem Jahr sagen wird:

"Mein Platz ist in Bayern, das habe ich immer gesagt, dabei bleibt es auch."

Ein Satz, der wie Nein klingt, aber nicht Nein heißen muss. Politikwissenschaftler Michael Weigl sagt es so: "Ich glaube nicht, dass er die Kanzlerschaft anstrebt. Aber kommt der Ruf aus der CDU, dann würde er es machen."

Erst mal beherrscht das Corona-Virus die Agenda: Im März und April steigt die Zahl der Neu-Infektionen. Markus Söder ordnet strenge Maßnahmen an – Ausgangsbeschränkungen, Lockdown. Die bayerischen Regeln sind schärfer, als in vielen anderen Bundesländern. Gleichzeitig steigen Söders Beliebtheitswerte. In einer eigens eingeführten Osteransprache bleibt Söder – trotz sinkender Infektionszahlen – vorsichtig: "Mit unserem bayerischen Weg konnten wir über 50.000 weitere Infektionen verhindern. Trotzdem gibt es viele Todesfälle, jeder einzelne schmerzt."

Inszenierung am Chiemsee

Ende April führt Bayern nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern eine Maskenpflicht ein. Im Sommer wird schließlich ein Hauch von Normalität spürbar und der bayerische Ministerpräsident plant einen Ausflug. Zusammen mit der Kanzlerin besuchen Söder und seine Minister Herrenchiemsee. Der bayerische Himmel im schönsten Blau. Söder weiß, wie er schöne Bilder produzieren kann. Bilder, die ihren Preis haben: Eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag ergibt, dass der Besuch 120.000 Euro gekostet hat. Die AfD beklagt Steuergeldverschwendung.

Einen anderen Besuch, der auch für besondere Bilder gesorgt hätte, muss Söder absagen: Mitte August muss er einräumen, dass seine Strategie des vielen Testens, nicht funktioniert. Hunderte Corona-Infizierte wurden nicht über ihr Ergebnis informiert. Ein lang geplanter Trip an die Nordsee fällt flach. Söder cancelt, Söder twittert, kündigt an, er werde alle "Strukturen überprüfe".

Für Politikwissenschaftler Michael Weigl eine geradezu beispielhafte Krisenkommunikation, die zeige: Ja, ich kümmere mich um euch, nichts ist wichtiger als ihr in diesem Moment, ja ich muss Tatkraft zeigen, muss Entschlossenheit zeigen, ich muss zeigen, dass immer erreichbar bin – und niemals an was anderes denke.

Dennoch – der Widerstand gegen Söders harten Kurs wächst, die "Querdenker" gehen auch in Bayern auf die Straße. Der Ministerpräsident will gegen das – wie er sie nennt – "toxische Gebräu" durchgreifen und sie vom Verfassungsschutz beobachten lassen.

Opposition kritisiert Kabinett an Nikolaus

Auch die Opposition im Bayerischen Landtag sieht Söders Politik kritisch: Er muss sich beispielsweise von der FDP den Vorwurf der Symbolpolitik gefallen lassen, als er am Nikolaustag, einem Sonntag, ein Sonderkabinett einberuft. Nur zwei Tage später hätten sich er und seine Minister ohnehin getroffen.

Ob mit spontan einberufenen Treffen und Pressekonferenzen oder mit schnellen, konsequenten Entscheidungen – Markus Söder hat wie kein anderer Ministerpräsident die Corona-Krise genutzt, um sein Handeln zu kommunizieren. Dass er Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz war und somit neben der Bundeskanzlerin saß und Maßnahmen bekanntgab, das war reiner Zufall. Vor wichtigen Entscheidungen gab er schon in der Früh Interviews, im Morgenmagazin von ARD und ZDF und anderswo. Das war kein Zufall, sondern der Versuch, die Schlagzeilen zu prägen und die eigene Vorreiterrolle zu untermauern.