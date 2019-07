Analyse: Showdown in Straßburg

Wohl keine Unterstützung von den Grünen

Mit Stimmen der Grünen wird Ursula von der Leyen wohl nicht rechnen können. Nach einer Anhörung in deren Fraktion war die Verteidigungsministerin ohne Wenn und Aber durchgefallen. Obwohl sie die Grünen durchaus mit Zugeständnissen beispielsweise beim Klimaschutz gelockt hatte.

Die Grünen fühlen sich als die eigentlichen Sieger der Europawahlen, aber sie fremdeln mit allem, was nun Spitzenpositionen sind und was mit der Kommission oder Ursula von der Leyen zu tun hat. Die Grünen sind nicht Teil des Personalpaketes, das die Staats- und Regierungschefs geschnürt haben. Das hat auch damit zu tun, dass die Grünen dort keine Lobby haben. In nur vier Ländern regieren sie mit und das auch nur als Juniorpartner: in Luxemburg, Schweden, Finnland und Litauen. Und so wird es vermutlich auch keinen grünen EU-Kommissar geben. Mit 74 Stimmen sind die Grünen also zwar zur viertgrößten Fraktion angewachsen, von der Leyen wird aber aus diesem Lager keine Unterstützung bekommen.

Die deutsche SPD blockiert total

Bei den Sozialdemokraten im Europaparlament zeigt sich ein tiefer Riss, weshalb völlig unkalkulierbar ist, wie viele Stimmen Ursula von der Leyen hier zu erwarten hat. Klar ist nur, dass sich die 16 deutschen Europaabgeordneten auf ein Nein festgelegt haben. Mit der Begründung, man hätte mit Frans Timmermans einen wählbaren Spitzenkandidaten gehabt. Diese Haltung der deutschen SPD drückt die Koalition in Berlin an den Rand des Zusammenbruchs und brachte den Sozialdemokraten quer durch die Parteienlandschaft Kopfschütteln ein. Wie es aussieht, wird sich am "Nein" zu Frau von der Leyen aber trotzdem nichts ändern.

Was passiert, wenn Ursula von der Leyen durchfällt?

Nirgendwo existiert ein Plan B. Manfred Weber sagt sogar, man wolle nicht einmal darüber nachdenken. Auch hält der Bayer es für nahezu unmöglich, dass das gesamte Personalpaket noch einmal aufgeschnürt wird. Gewählt sind bereits ein Sozialdemokrat als EU-Parlamentspräsident (der Italiener David Sassoli) und auch Belgiens Ministerpräsident Charles Michel ist als neuer Ratspräsident schon gesetzt. Es ist also sicherlich nicht weit hergeholt zu mutmaßen, dass ein Scheitern der deutschen Kandidatin die EU in ein ziemliches Chaos stürzen würde. Fraglich nur, ob das allen EU-Parlamentariern so klar ist.

Es wird jedenfalls heute Abend nur einen Wahlgang geben. Fällt Ursula von der Leyen durch, dann müssen laut Statuten die Staats- und Regierungschefs einen EU-Sondergipfel einberufen und innert vier Wochen eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten präsentieren. Der Flurfunk im Europaparlament sagt, es werde dann sicherlich niemand mehr aus Deutschland Chef oder Chefin der EU-Kommission. Klar ist indes, dass Manfred Weber und Frans Timmermans als Spitzenkandidaten nicht mehr zur Verfügung stehen.