Analyse: Ist die Maut jetzt tot?

Eine Welle der Häme bricht gerade über Bundesverkehrsminister Scheuer und seine CSU herein. Sogar der Koalitionspartner SPD spricht von einer "Watschen", wie Kolja Schwarz von der SPD-Landesgruppe Bayern. Dabei hatte die SPD die Maut selbst erst möglich gemacht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) räumte am Mittag ein, "in dieser Form" sei die deutsche PKW-Maut "leider vom Tisch". Ein neuer Anlauf? Dafür sei es zu früh. Erst muss das Verkehrsministerium Scherben aufkehren. Das heißt, sich um ein gewaltiges Haushaltsloch kümmern. Die Einnahmen aus der Maut waren schließlich schon in den Bundeshaushalt 2020 eingerechnet.

Kann Deutschland in Berufung gehen?

Rechtsmittel können gegen das Urteil nicht eingelegt werden. Das deutsche Mautgesetz wurde als nicht mit dem EU-Recht vereinbar erklärt. Das gilt. Und heißt, dass die ursprünglich geplante PKW-Maut tatsächlich tot ist. Sollte Deutschland den Plan trotzdem umsetzen, würden empfindliche Strafen fällig.

Was, wenn alle gleichermaßen bezahlten?

Im derzeitigen Maut-Modell sollten Kraftfahrzeughalter aus Deutschland auch Maut zahlen. Nur wäre die mit der Kfz-Steuer verrechnet worden. Kein Deutscher hätte mehr bezahlt. Die 500 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr, mit denen das Verkehrsministerium rechnete, wären so von ausländischen Autofahrern gekommen. Das bezeichnet das Gericht als mittelbare Diskriminierung. Aber: Wenn alle Nutzer PKW-Maut bezahlen würden, wäre die Maut nicht diskriminierend. Damit würde die Regierung aber ihr Versprechen brechen, dass für Einheimische keine Mehrkosten entstehen. Also eher unwahrscheinlich.

Gibt es einen anderen Weg?

Schnelle Nachbesserungen seien nicht möglich, sagt Volker Boehme-Neßler, Europarechtler an der Universität Oldenburg. Aus seiner Sicht sei ein ganz neues Konzept nötig: Das steuerfinanzierte Infrastrukturmodell Deutschlands könnte durch ein komplett nutzerfinanziertes Modell ersetzt werden. Das heißt, nur wer Straßen benutzt, müsse dafür zahlen. Die Kfz-Steuer entfiele. Besonders umweltfreundliche Autos müssten weniger zahlen. Allerdings sei das sicher nicht schnell umsetzbar.

Wäre es jetzt Zeit für die europäische Maut?

Es gibt in 20 der 28 EU-Staaten bereits eine Form der Maut. "Möglich wäre, eine europaweit einheitliche Maut zu entwickeln", sagt Walter Obwexer von der Universität Innsbruck, der Österreich bei der Klage gegen die deutsche Maut beraten hat. Ein Modell, für das sich die EU-Kommission stark gemacht hat. Es wäre dann auch streckenabhängig. Aber: Österreich und Deutschland setzen derzeit voll auf die Vignette auf Zeit.

Was heißt das Ende der Maut für die Steuerzahler?

Der Bund hat schon Aufträge an die privaten Betreiber der Maut vergeben. Darunter ist auch der österreichische Mautsystemanbieter Kapsch. Von denen könnten jetzt Entschädigungsforderungen drohen. Zum anderen entsteht im Verkehrsetat für nächstes Jahr ein Loch von geschätzt 3,5 Milliarden Euro. Das muss wohl der Finanzminister stopfen.