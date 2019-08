Analyse: Der Niedergang der SPD

Der Anfang vom Ende – die Agenda 2010

Ganz gleich wie Ökonomen die Arbeitsmarktreformen von Bundeskanzler Gerhard Schröder im Nachgang bewerten, für die SPD war es der Sündenfall. "Hartzen" ist ein Schimpfwort, das es sogar in den Duden schafft. Wer lange gearbeitet hat, fällt trotzdem nach einem Jahr in Hartz IV. Mit den Hartz-Gesetzen gründet sich die Linke. Ihr Parteichef Oskar Lafontaine weiß als Ex-SPD-Parteichef ganz genau, wo er die Wähler abholen muss. Rentner, Arbeiter und Arbeitslose laufen der SPD bei der Bundestagswahl 2009 scharenweise davon. Frank-Walter Steinmeier, der die Agenda wesentlich mitgeschrieben hat, verliert die Wahl krachend.

Die SPD braucht sehr lange, bis sie versteht, dass nicht der tarifgebundene Industriearbeiter vorrangig Schutz braucht, sondern die Kreativberufe, die Scheinselbständigen und die Paketboten. Die Agenda-Politik sollte die Antwort auf die neue Arbeitswelt sein. Für die SPD war sie der Anfang vom Ende. Sigmar Gabriel spricht es Jahre später aus: "Wenn die deutsche Sozialdemokratie etwas falsch gemacht hat in ihrer Regierungsarbeit, dann ist es diese Entwertung von Arbeit gewesen." Die SPD hat ihre klassische Wählerschaft verloren.

Die Alphamänner der SPD

Bei den Sozialdemokraten haben Männer "vom alten Schlag" viel Porzellan zerschlagen. Gerhard Schröders Auftritt in der Elefantenrunde 2005 bleibt unvergessen: Obwohl die Union knapp vor der SPD liegt, beharrt der "Basta-Kanzler" auf den Führungsanspruch seiner Partei. "Wir müssen doch die Kirche mal im Dorf lassen", kanzelt er Angela Merkel ab. Die CDU-Chefin wird ohne Gerhard Schröder die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik.

Peer Steinbrück verhält sich im Wahlkampf 2013 beratungsresistent. Weder cool noch ironisch finden es die Strategen im Willy-Brandt-Haus, als Steinbrück mit Stinkefinger und dem Gesichtsausdruck "Ihr könnt mich mal" auf dem SZ-Magazin prangt. Der ehemalige Finanzminister tritt belehrend und überheblich auf, behauptet bei seinen Wahlveranstaltungen: "Bei mir rockt es!". Das Wahlergebnis 2013 rockt nur im Vergleich zu heutigen Umfragen: 25,7 Prozent.

Sigmar Gabriel gilt als das größte Talent seit Oskar Lafontaine, aber er hat sich nicht im Griff. 2009 holt er die SPD aus der tiefen Depression. An der Basis merkt zunächst niemand, wie sie in der SPD-Zentrale an der Sprunghaftigkeit ihres Vorsitzenden verzweifeln. Gabriel kann seine damalige Generalsekretärin Andrea Nahles gleichzeitig bloßstellen – "Hase sag ich nicht zu ihr" – und mit schönstem Timbre von der guten Zusammenarbeit erzählen. Zweimal verzichtet er auf eine Kanzlerkandidatur, weil Gabriel um seine schlechten Umfragewerte weiß: "Wenn man zehn Leute fragt, dann sagen fünf: super Typ! Und fünf Leute sagen: ein riesen Arschloch!"

Vorwärts nimmer – Streit und Intrigen hemmen die Partei

Seit der Bundestagswahl 2017 sucht die SPD ihre Richtung und den Zusammenhalt. Martin Schulz hatte im Wahlkampf noch großspurig angekündigt, Angela Merkel könne unter ihm gerne Vizekanzlerin werden, schließt dann aus, in einem Kabinett Merkel Minister zu werden, um sich wenige Wochen später als zukünftiger Außenminister vorzustellen.

Der "Schulz-Zug", der mit einer Zustimmung von 100 Prozent losgefahren war, fährt krachend vor die Wand. Die Trümmer liegen bis heute da. Andrea Nahles übernimmt die Verantwortung, peitscht die Genossen in die nächste Große Koalition. Zeitweise erschien es so, als hätte Juso-Chef Kevin Kühnert die Führung übernommen. Führende Genossen haben Angst vor dem Vorsitzenden der Jugendorganisation. Das ist neu.

Andrea Nahles übernimmt die SPD als niemand mehr aus der obersten Riege bereit ist, in schlechten Zeiten zusammenzustehen und die Klappe zu halten. Gerhard Schröder wie Sigmar Gabriel stellen öffentlich Nahles‘ Kompetenz in Frage. Die Schwergewichte sticheln wann und wo es geht. Nach dem Europawahl-Debakel gibt sie auf. Das Fazit des sächsischen SPD-Landeschefs Martin Dulig: "Formen der Auseinandersetzungen sind rabiat und unmenschlich geworden."