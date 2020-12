Analyse: Bundes-CDU hat in den Ländern wenig Macht

Sachsen-Anhalt ist aus der Unionslinie ausgeschert und wird der Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht zustimmen. Die Bundes-CDU kann den Landesverband nicht dazu zwingen. Nicht zum ersten Mal muss sich die Parteiführung in Berlin mit eigensinnigen Landesfürsten beschäftigen.

Bloß kein zweites Thüringen, bloß keine Abstimmung mit der AfD! Die Warnrufe aus der ganzen Republik in Richtung Sachsen-Anhalt waren in den vergangenen Tagen eindringlich. Nicht nur der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz erinnerte seine Parteikollegen im Magdeburger Landtag an eine Abstimmung der Bundespartei vor zwei Jahren: "Wir haben auf unserem Hamburger Parteitag beschlossen: es gibt keinerlei politische Zusammenarbeit mit der völkisch-nationalistischen AfD."

Die hätte es aber in Sachsen-Anhalt möglicherweise gegeben, wenn die CDU gemeinsam mit der AfD gegen die Erhöhung der Rundfunkbeiträge gestimmt hätte. Die Bundes-CDU hätte wenig dagegen unternehmen können.

Stahlknecht stellte sich offen gegen CDU-Bundesbeschluss

Holger Stahlknecht, CDU-Innenminister in Sachsen-Anhalt, gab am Ende den Ausschlag dafür, dass Ministerpräsident Reiner Haseloff die Sache relativ schnell und konsequent regelte. Offen hatte Stahlknecht eine Minderheitsregierung der CDU ins Spiel gebracht; wohlwissend, dass Entscheidungen in Sachsen-Anhalt dann nur noch mit der AfD zustande kommen, wenn SPD und Grüne die Koalition wegen des Streits um den Rundfunkbeitrag hätten platzen lassen. Haseloff zog die Reißleine und warf Stahlknecht aus seinem Kabinett.

Bundes-CDU machte öffentlich wenig Druck

Aus Berlin ließen Parteichefin Kramp-Karrenbauer und Generalsekretär Paul Ziemiak Erklärungen verbreiten, dass es auf jeden Fall beim Parteitagsbeschluss bleiben müsse: keine Zusammenarbeit mit der AfD! Viele Landesfürsten der CDU, aber auch der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, Norbert Röttgen, mahnten und versprachen zugleich: "Die CDU hat zu keiner Sekunde im sachsen-anhaltinischen Landtag gemeinsame Sache mit der AfD gemacht, wird es auch nicht tun. Und das kann ich garantieren."

Landesverbände der Parteien sind autark

Die Bundespartei in Berlin kann mahnen, sie kann einen Landesverband ausschließen oder sogar auflösen. So steht es im Parteiengesetz, Paragraf 16: "Die Auflösung und der Ausschluss nachgeordneter Gebietsverbände sowie die Amtsenthebung ganzer Organe derselben sind nur wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei zulässig."

Die konkrete Ausgestaltung regelt jede Partei selbst. Bei der CDU ist über Landesverbände zum Beispiel nachzulesen: "Beschlüsse und Maßnahmen dürfen nicht im Gegensatz zu den von der Bundespartei festgelegten Grundlinien und dem Parteiprogramm stehen". Im Fall einer Zusammenarbeit von CDU und AfD in Sachsen-Anhalt wäre aber genau das passiert.

Thüringen und die Wahl Kemmerichs als mahnendes Beispiel

Was autarke Landesverbände anrichten können, hat die CDU im Februar dieses Jahres schmerzlich erfahren müssen. Die dortige CDU mit Landes- und Fraktionschef Mike Mohring ignorierte sämtliche Warnungen aus Berlin, wonach die AfD das schwierige Wahlergebnis in Thüringen für ein politisches Erdbeben nutzen könnte: Wenn Thomas Kemmerich von der FDP antritt, könne es gut sein, dass nicht nur die Liberalen und die CDU für ihn stimmen, sondern auch die AfD. Und genau so kam es. Danach war nicht nur Mike Mohring seinen Job los, sondern auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Chefin kündigte ihren Rücktritt an, nachdem nicht sie, sondern die ehemalige Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel von ihrer Dienstreise im fernen Südafrika die Devise ausgab, "dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb dieses Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss".

Auch Kramp-Karrenbauer war einst eigensinnige Ministerpräsidentin

In das Drama von Sachsen-Anhalt hat sich die CDU-Spitze in Berlin nun öffentlich wenig eingemischt. Es gab nur schriftliche Statements von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, kein öffentliches Drohen oder Mahnen vor der Kamera. Wollte sie sich nicht noch einmal die Finger verbrennen?

Dabei hat die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer Erfahrung darin, gegen den Rat der Bundes-CDU zu handeln. Als sie im Januar 2012 die Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen im Saarland platzen ließ, hatte ihr Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel ausdrücklich davon abgeraten. Der Unterschied zu Thüringen: Kramp-Karrenbauer gewann die anschließende Wahl mit einem Traumergebnis.