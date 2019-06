Analyse: Atommacht Iran - waghalsige Politik der USA

Das Atomabkommen von 2015 ist einst als historischer diplomatischer Erfolg gefeiert worden: Jetzt droht es zu scheitern. Der Iran und die USA haben sich gegenseitig mit Ultimaten und Forderungen überzogen, so dass die Situation inzwischen reichlich verfahren ist. Ein bisschen wie im Poker: Man blufft so lange, bis es am Ende nur einen Sieger geben kann. In diesem Fall könnten aber alle der Verlierer sein.

Beginn der Eskalation

Bereits vor einem Jahr hatte US-Präsident Donald Trump im Alleingang das Atomabkommen gekündigt. Zudem sollen Sanktionen gegen den Iran vor allem den Öl- und Bankensektor treffen und die Wirtschaft des Landes schwächen. Iran gehen jetzt die Geduld und die Luft aus.

Iran sieht sich nicht in der Bringschuld

Denn die Islamische Republik fühlt sich nicht in der Bringschuld. Man habe das Atomprogramm runtergefahren und sich an die Auflagen gehalten, das betont man immer wieder in der Islamischen Republik. Tatsächlich wurde dem Land dies auch so von der IAEA, der internationalen Atomenergiebehörde in Wien, über ein Dutzend Mal bestätigt. Im Gegenzug wartet die Islamische Republik auf den erhofften Wirtschaftsaufschwung. Durch Milliarden-Investitionen aus dem Ausland. Sie wartet immer noch.

Iran kündigt weitere Schritte an

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Musavi, äußerte bereits am Samstag gegenüber dem ARD/BR Team in Teheran in einem Exklusiv-Interview Kritik:

"Man erwartet einseitig vom Iran, die Ruhe zu bewahren und sich zusammenzureißen, obwohl der Iran schon sehr geduldig war und ist. Wir haben ein Jahr lang strategisch Ruhe bewahrt, nachdem die USA gesetzwidrig das Atomabkommen verlassen haben." Abbas Musavi, Sprecher iranisches Außenministerium

Jetzt, so Musavi, da die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen seien, müssten die verbliebenen Länder so wie der Iran ihren Verpflichtungen nachkommen - anstatt ein Spiel zu spielen, das Donald Trump und seinem Regierungsteam helfe. Andernfalls droht der Sprecher mit weiteren Schritten.

Iran will sein nukleares Potential ausweiten

So hat die iranische Atomenergiebehörde jetzt angekündigt, das Kühlwasser des Schwerwasser-Reaktors nordwestlich von Arak nicht mehr zu exportieren, sondern selbst zu lagern. Ebenso werde man mehr Uran anreichern. Sprecher Behrouz Kamalvandi erklärte außerdem, der Iran habe die Herstellung von angereichertem Uran schon jetzt vervierfacht. Sein Land werde so viel Uran anreichern, wie notwendig sei.

Beide Maßnahmen hatte Präsident Rohani bereits am 8. Mai angekündigt. Solche Schritte seien von dem Atomabkommen gemäß Absatz 26 und 36 gedeckt, da die USA sich nicht an den Vertrag gehalten hätten. Bereits in 10 Tagen, also Ende Juni, wird die in dem Atomabkommen vereinbarte Obergrenze an angereichertem Uran überschritten sein: Bisher war die Lagerung von 300 kg im Iran erlaubt. Bei Schwerwasser liegt die Grenze bei nur 130 Tonnen.

Zweiter Teil des iranischen Teilausstiegs

Ab dem 7. Juli werde dann der zweite Schritt des Teilausstiegs beginnen.

"Dann sind wir umgehend bereit, Uran höher als auf die im Atomdeal festgesetzte Obergrenze von 3,67 Prozent anzureichern." Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde

Dafür gebe es zwei Szenarien, darunter eines zur Anreicherung auf fünf Prozent und eines zur Anreicherung auf 20 Prozent für unterschiedliche Reaktoren Irans. Der Grad der Anreicherung werde sich nach dem Bedarf des Landes richten. Sollte der Iran das wahr machen, wäre das der iranische Ausstieg aus dem Abkommen von 2015.

An Europa richtete der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde klare Worte: Noch reiche die Zeit, um die Überschreitung der Obergrenzen von Uran zu verhindern. Dazu aber müssten die Europäer handeln. Doch auch wenn die Europäer an dem Atomabkommen festhalten wollen, sind ihnen die Hände gebunden: Denn die Forderungen des Iran, bis zum 7. Juli alle Sanktionen im Öl-und Bankensektor aufzuheben, können die Europäer nicht erfüllen, sondern nur die Amerikaner.

Hat sich Trump verkalkuliert?

Verlierer könnte auch Europa sein. Denn eine Eskalation in der Golfregion würde die sicherheitspolitischen Interessen Europas durchkreuzen. Europa liegt näher am Iran, als die USA. Diese riskante und waghalsige Politik der Kompromisslosigkeit, die inzwischen kaum noch diplomatische Möglichkeiten in Aussicht stellt, spitzt sich so fast täglich zu.

Politische Beobachter sagen, Trump habe sich mit seiner Iran-Taktik verkalkuliert. Seine "Falken", der US-Sicherheitsberater Bolton sowie Außenminister Pompeo, zwängen ihn mit ihrer aggressiven Iran-Politik in eine Ecke - die Ecke einer militärischen Eskalation. Die, so versprach es Trump seinen Wählern, möchte er jedoch nicht.

Weitere Eskalationsschritte

Andere Staaten könnten in einer Eskalation mit dem Iran ihren Vorteil sehen. Denn die Region ist politisch sehr komplex und die einzelnen Länder sind in Machtspiele verstrickt. Jeder möchte Gewinner sein. Dabei sind die politischen Gegner in der Region, wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate besonders an einer Schwächung Teherans interessiert. Sie werfen dem Iran vor, der Unruhestifter in der Region zu sein.

Ergebnisse dieser zunehmenden Spannungen am Golf gibt es bereits: Der Ölpreis ist nach den Tankerangriffen im Golf vergangene Woche nach oben geschnellt, und Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben Waffenlieferungen in Milliardenhöhe von Präsident Trump zugesichert bekommen - am amerikanischen Kongress vorbei. Mit der Begründung, die Bedrohung, die vom Iran ausgehe, sei zu groß.

Trump wiederholt erfolglose Haltung von Nordkorea-Konflikt

Trump hat schon in Nordkorea mit seiner Strategie des maximalen Drucks - einer Strategie zwischen Zuckerbrot und Peitsche - nichts bewirken können. Immerhin ist die Situation dort nicht eskaliert. Der große Unterschied im Disput mit Nordkorea liegt allerdings darin, dass die Anrainerstaaten Nordkoreas Frieden wollen, einige Staaten in Irans Nähe jedoch nicht.

Iran: Hochkonjunktur der Hardliner

Was in den Nachrichten kaum noch eine Erwähnung findet zwischen all den Kriegs-Eskalationen und Drohkulissen: Fast täglich werden Kritiker, Künstler, Journalisten und Aktivisten im Iran eingeschüchtert und weggesperrt. Denn die Zeit der Annäherung an Europa, an den Westen, ist vorbei. Die Hochkonjunktur der Hardliner hat wieder begonnen.