Analphabetismus in Deutschland: Gelder für Hilfsangebote gekürzt

Thomas Eulberg sitzt an seinem Schreibtisch und liest E-Mails. Immer wieder bilden sich fragende Falten auf der Stirn des 65-jährigen. Satzbau, Text-Aufbau, Rechtschreibung – vieles, was er da geschrieben bekommt, gefällt ihm nicht. Eulberg ist der Leiter des Reinigungsmanagements am Flughafen München und einer von rund 100 Mentoren, die in bayerischen Betrieben sogenannte funktionale Analphabeten erkennen und Ihnen helfen sollen. Also Menschen, die Lesen und Schreiben verlernt oder nie richtig gelernt haben.

Die meisten Betroffenen würden ihre Lese- und Schreibschwäche oft jahrelang sehr erfolgreich verdecken, sagt Eulberg: "Damit meine ich zum Beispiel, dass Betroffene immer nur in das Restaurant gehen, wo sie wissen, es gibt Wiener Schnitzel, weil sie dann keine Karte lesen müssen. So bauen sie sich ein Umfeld auf, das lange halten kann, wo oft nicht einmal der Partner vom Handicap weiß."

Etwa eine Million Betroffene in Bayern

Bundesweit sind rund 6,2 Millionen Erwachsene von funktionalem Analphabetismus betroffen. Allein in Bayern können etwa eine Million Menschen nicht richtig lesen und schreiben, und das, obwohl sie es einmal gelernt haben. Funktionaler Analphabetismus sei in Deutschland ein stark unterschätztes Problem, sagt Renate Schiefer, vom DGB Bildungswerk Bayern.

Ein länger zurückliegender Schulabschluss habe hier kaum noch Aussagekraft, meint die Gewerkschafterin: "Die kommen aus der Schule und sagen, jetzt lerne ich was Ordentliches, gehe auf den Bau oder ins Handwerk und benutzen dann keine Schrift mehr und vergessen das, was sie mal konnten."

Hilfe durch Mentoren am Arbeitsplatz

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte und vom DGB Bildungswerk ausgeführte Förderprogramm Mento hat genau hier angesetzt. Über 2.000 Mentoren hat es seit 2013 bundesweit ausgebildet. Diese erkennen in Betrieben auch versteckte Schreib- und Leseschwächen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie bieten ihnen Hilfe in kostenlosen Kursen an, zum Teil auch in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen.

Eigentlich eine Erfolgsgeschichte, bis im Jahr 2020 das Projekt auslief. Denn beim Nachfolgeprogramm MENTOpro, das im Juli 2021 startete, hat das BMBF das Budget um beinahe die Hälfte reduziert. Renate Schiefer ist darüber schwer enttäuscht: "Wir haben jetzt zwar eine Fortsetzung des Projekts, aber wir gehen in Bayern nur noch in drei bis vier Betriebe und die anderen stehen im Regen." Das sei "Leuchtturmpolitik" - der Leuchtturm leuchte und nebenan sei es dunkel, findet die Projektkoordinatorin.

Nur 19 Cent für Betroffene pro Jahr

Der neue Etat von MENTOpro beträgt 3,6 Millionen Euro - verteilt auf drei Jahre. Rein rechnerisch stehen damit für jeden der 6,2 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland 19 Cent im Jahr zur Verfügung. So viel kosten zwei Kopien im Copyshop. Damit könne man kaum weiterarbeiten, meint Thomas Eulberg: "Jede Kürzung ist hier ein Verlust, denn das Programm ist ja darauf ausgelegt, dass ich breit streue und mit eingeschränkten Mitteln kann ich das dann nur punktuell machen."

Eulberg befürchtet, dass die Zahl der funktionalen Analphabeten durch die Probleme beim Schulunterricht in den Corona-Jahren 2020 und 2021 weiter steigen könnte. Das Bundesbildungsministerium betont auf BR-Anfrage, dass es neben MENTOpro noch 55 weitere Projekte zur Erwachsenen-Grundbildung und Alphabetisierung gebe, die mit einem Gesamtvolumen von 85 Millionen Euro ausgestattet seien.

Fakt ist aber auch, dass 6,2 Millionen funktionale Analphabeten keine Randerscheinung mehr sind, sondern ein verdecktes Massenphänomen, dass für einen Industriestandort wie Deutschland riskant sein kann.