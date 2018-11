An Gen-Babys beteiligte Forscher müssen Arbeit beenden

Der Ministeriumssprecher sagte dem Staatssender CCTV, sein Ministerium sei strikt gegen die Gen-Manipulation bei Babys und habe bereits verlangt, dass die "betroffene Organisation die wissenschaftlichen Aktivitäten des betreffenden Personals aussetzt".

"Verstoß gegen nationale Gesetze"

Die Regierung in Peking distanzierte sich erneut deutlich von dem Wissenschaftler He Jiankui, der nach eigenen Angaben das Erbgut von durch künstliche Befruchtung gezeugten Zwillingsschwestern verändert hatte. Der Vizechef der chinesischen Gesundheitsbehörde sagte: "Die aktuelle Situation, wie sie von den Medien berichtet wird, ist ein schwerwiegender Verstoß gegen nationale Gesetze, Vorschriften und ethische Richtlinien."

Man werde entschlossen ermitteln, um den Anschuldigungen auf den Grund zu gehen. Weil Wissenschaft und Technologie sich rasch entwickelten, sei es notwendig, "technische und ethische Normen" einzuhalten.

Schnitt mit der Genschere

Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui hatte in einem am Montag auf Youtube veröffentlichten Video erklärt, bei einem vor einigen Wochen geborenen Zwillingspaar die DNA so verändert zu haben, dass die beiden Mädchen vor einer HIV-Infektion geschützt seien. Für seine Versuche hätten sich acht Paare freiwillig gemeldet, erläuterte He später. Alle Väter waren demnach HIV-positiv, die Mütter nicht.

Die Babys mit den Pseudonymen "Lulu" und "Nana" waren laut He durch künstliche Befruchtung gezeugt worden, wobei das sogenannte Crispr/Cas9-Gentechnikverfahren zur Erbgutveränderung - auch "Genschere" genannt - zum Einsatz gekommen sei. Eine unabhängige Bestätigung der Genmanipulation gibt es bislang nicht. Die Nachricht von den vermutlich ersten genmanipulierten Babys hat weltweit unter Forschern und Ethikern Entsetzen ausgelöst.