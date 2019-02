An der venezolanischen Grenze droht die Lage zu eskalieren

Seit Wochen lagen in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta tonnenweise Hilfsmittel wie Nahrung und Medikamente für die venezolanische Bevölkerung. Präsident Maduro verhindert bisher, dass sie ins Land gebracht werden, und hat die Grenzen schließen lassen. Ab heute will der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó zusammen mit Tausenden Freiwilligen die Hilfsgüter selbst ins Land bringen. Eine Konfrontation mit dem Militär wird befürchtet.

Soldaten schießen mit Tränengas auf Demonstranten

Dabei kommt es an den Grenzbrücken über den Rio Táchira offenbar zu dramatischen Szenen: An einer Fußgängerbrücke warfen Händler und Passanten nach ARD-Informationen Absperrgitter um und forderten freien Durchgang. An einer anderen Brücke sollen venezolanische Soldaten mit Tränengas auf Demonstranten geschossen haben.

Anderen Berichten zufolge haben sich mittlerweile auch drei venezolanische Nationalgardisten ergeben. Sie sollen ihre Waffen niedergelegt und die kolumbianische Regierung um Hilfe gebeten haben.

UN-Generalsekretär: Verfolgen die Situation mit wachsender Besorgnis

UN-Generalsekretär António Guterres mahnte zur Mäßigung. "Wir verfolgen die Situation mit wachsender Besorgnis", dass humanitäre Hilfe politisiert werde, sagte Sprecher Stephane Dujarric in New York.

Der Oppositionelle David Smolansky zeigte sich optimistisch, dass die Hilfsgüter letztlich ins Land gelangen werden. «Da werden so viele Menschen an der Grenze und in anderen Städten im Land versammelt sein, dass es unmöglich sein wird, sie zu stoppen.»

Guaido hat sich zum Präsidenten erklärt und wird von den USA sowie mehreren europäischen Staaten, darunter Deutschland, anerkannt. Die Bevölkerung in Venezuela leidet seit Jahren unter der Mangelwirtschaft in dem wegen seiner Ölvorkommen eigentlich reichen Opec-Land.