Amtsärzte und Drosten: Harter Corona-Lockdown notwendig

Immer mehr Mediziner fordern einen harten Lockdown. "Wir befinden uns mitten in der dritten Welle. Die Impfungen werden diese in den kommenden Wochen noch nicht brechen können", sagte die Vorsitzendes des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte, Ute Teichert, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Daher sei es "entscheidend", die Ansteckungszahlen zu senken. Dies sei aber nur mit einem "konsequenten Lockdown machbar".

Warnung vor Lockerungen

Teichert warnte vor Öffnungsschritten. "Lockerungen führen dazu, dass die Menschen viele Kontakte haben", sagte sie. Verbunden mit den hohen Ansteckungszahlen werde es dann "schwierig bis unmöglich", Kontakte zu verfolgen, und die Gefahr steige, dass die "Pandemie vollends außer Kontrolle" gerate.

Parallel zum Lockdown müssten "konkrete Konzepte" entwickelt werden, "wie mit einer vernünftigen Test- und Impfstrategie und Apps zur digitalen Kontaktpersonenverfolgung wie der Luca-App Lockerungen möglich sind - aber erst, wenn die Fallzahlen unten sind", so Teichert Zu dieser Strategie gehöre auch, genau zu erklären, wie Menschen und Institutionen vorgehen sollen, wenn ein Schnelltest eine Infektion anzeigt.

Virologe Drosten: Es bleibt nur der "Holzhammer"

Auch der Berliner Virologe Christian Drosten mahnt wegen der hohen Corona-Zahlen schärfere Maßnahmen an.

"Ich glaube, es wird nicht ohne einen neuen Lockdown gehen, um diese Dynamik, die sich jetzt ohne jeden Zweifel eingestellt hat, noch einmal zu verzögern." Christian Drosten, Virologe, auf NDR Info

Die Situation sei leider "sehr ernst und sehr kompliziert", so Drosten. Deutschland habe viel verpasst an Gelegenheiten, die Werkzeuge zu optimieren: "Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich im Moment immer noch die gleichen Werkzeuge benutzen müssen, die wir schon in der ersten Welle benutzt haben." Es bleibe nur noch der "Holzhammer", der Lockdown.

"Es ist klar, es müssen die Kontakte reduziert werden", sagte Drosten. Dazu zählten der Privatbereich, der Erziehungs- und Bildungsbereich sowie die Arbeitsstätten. Es sei falsch, wenn gesagt werde, man wisse ja noch gar nicht, wo das Virus übertragen werde.

Britische Variante B1.1.7. bei über 90 Prozent

Die Vorhersagen der Modelle für die dritte Corona-Welle sei leider durch die Natur noch überschritten worden, sagte Drosten. Sie habe früher begonnen als die Modelle das vorausgesagt hätten. Noch in dieser Woche werde die Zahl der Nachweise der britischen Variante B.1.1.7 über 90 Prozent erreichen: "Das ist natürlich alles andere als beruhigend." Die Variante B.1.1.7 sei zudem eindeutig krankmachender und führe häufiger zum Tod als das Ursprungsvirus.