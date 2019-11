Amtliches Endergebnis: FDP schafft Einzug in Thüringer Landtag

Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen ist es offiziell: Die FDP zieht mit genau 5,0 Prozent der Stimmen ins Erfurter Parlament ein. Das gab der Landeswahlleiter bei der Präsentation des amtlichen Endergebnisses bekannt. Ausschlaggebend waren demnach 73 Stimmen, die die FDP über die Sperrklausel hievten.

Bei erster Auszählung nur fünf Stimmen über Fünfprozenthürde

Bei der ersten Zählung am Wahlabend hatten die Liberalen zunächst nur mit fünf Stimmen über der Fünfprozenthürde gelegen. Wegen möglicher Verschiebungen bei der Stimmenzahl war es deshalb bis zuletzt unklar, ob die Partei den Einzug ins Parlament schafft. Der Landeswahlausschuss in Erfurt hatte daher auch jeden Wahlkreis einzeln geprüft. Dies sei angesichts des knappen Ausgangs der Wahl nötig gewesen, in dieser Form aber eher unüblich, erklärte der Landeswahlleiter.

Linke ist stärkste Partei

Über den Einzug ins Thüringer Parlament zeigte sich die FDP erfreut. "Diese Wahl hat es wieder einmal mehr gezeigt, wie wichtig jede einzelne Eurer Stimmen war", schrieb die Partei auf Twitter.