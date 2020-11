"Amselflüsterer" gegen "Goldregenpfeifer-Ultras"

Wer die Wahl hat, hat die Qual, möchte man meinen. Aus mehr als 300 Vögeln können Interessierte noch bis zum 15. Dezember ihren Lieblingsvogel nominieren, von der Alpenbraunelle bis zum Zwergtaucher. Aus den zehn am häufigsten genannten Vogelarten wird dann vom 18. Januar bis zum 19. März der "Vogel des Jahres" 2021 gewählt. Einige Mitglieder des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) haben sich schon festgelegt und machen Werbung für ihren Vogel. Es gibt einen regelrechten Wahlkampf.

"Wähl die Amsel"

Wenn es nach der Ingolstädter Ortsgruppe des LBV geht, dann wird die Amsel zum Vogel des Jahres 2021. Die Ingolstädter Amselflüsterer, wie sich das Wahlkampfteam nennt, begründen die Entscheidung damit, dass die Amsel zu den besten Sängern zähle und dass sie in den letzten 50 Jahren noch nie gewählt worden sei. Zudem verweisen die Amselfreunde darauf, dass die Bestände des Vogels derzeit akut bedroht sind. Das sogenannte Usutu-Virus hat zahlreiche Amseln dahingerafft. Dazu kommen vermehrt trockene Sommer und der Rückgang der Insekten, was die Lebensbedingungen der Vögel massiv verschlechtert hat. Mit Plakaten, einem extra erstellten QR-Code und in sozialen Netzwerken wirbt das Wahlkampfteam für Unterstützung. Bundesweit steht der Vogel derzeit an der fünften Stelle, in Bayern sogar auf Platz zwei.