Ampelstreit um Kindergrundsicherung: Ungeduld bei Betroffenen

Aus Sicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird die geplante Kindergrundsicherung nicht so teuer, wie von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) erwartet.

In der Ampel-Koalition sei es unstrittig, dass es ein einfaches, digitales Verfahren geben solle, damit Familien das erhielten, was ihnen zustehe. "Ich rechne damit, dass hierfür zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt in einstelliger Milliardenhöhe benötigt werden", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Paus geht mit dem von ihr vorgelegten Konzept von Kosten in Höhe von zwölf Milliarden Euro aus.

Was in der Kindergrundsicherung enthalten ist

Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 verschiedene Leistungen bündeln: vom Kindergeld über den Kinderzuschlag bis hin zur finanziellen Unterstützung für Klassenfahrten und Freizeit. Viele Familien beantragen Leistungen bislang nicht – wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden. Der Streit um die Kindergrundsicherung könnte auch bei der am Sonntag beginnenden zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg eine Rolle spielen.

Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 ausgezahlt werden und bisherige Familienleistungen bündeln. Zugleich sollen Zugangshürden für Familien abgebaut werden. Umstritten ist in der Ampel-Koalition, ob mit der neuen Leistung für Kinder auch eine Erhöhung der Leistungen einhergehen soll.

Kinderhilfswerk warnt vor "Mogelpackung"

Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, warnte unterdessen vor einer "Mogelpackung" bei der Kindergrundsicherung. Die Höhe der Leistung müsse das vom Bundesverfassungsgericht geforderte Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben von Kindern und Jugendlichen abdecken, sagte Krüger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "Das wird mehr Geld kosten als bisher." Mehrkosten bei der Kindergrundsicherung seien "eine notwendige Investition des Staates in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes", so Krüger.

"Hinhaltetaktik einiger Minister"

Auch der Deutsche Kinderschutzbund pochte auf Fortschritte bei der Kindergrundsicherung. "Der Kindergrundsicherung läuft die Zeit davon, wenn sie noch in dieser Legislatur kommen soll", sagte Kinderschutzbund-Präsident Heinz Hilgers der "Stuttgarter Zeitung". "Mein Verständnis für die Hinhaltetaktik einiger Minister innerhalb der Koalition ist allmählich erschöpft", fügte er hinzu. "Die Finanzierungsfrage ist eine der politischen Prioritätensetzung: Was sind uns unsere Kinder wert? Wie viel investieren wir heute in die Zukunft unseres Landes?", betonte Hilgers.

Lindner: Kommt das Geld auch bei den Kindern an?

Finanzminister Christian Lindner dagegen äußerte sich zurückhaltend zu Plänen von Familienministerin Lisa Paus (Grüne), auch die individuellen Leistungen für arme Kinder zu erhöhen. "Bei der Bekämpfung der Kinderarmut ist für mich entscheidend, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Nur auf Geldzahlungen zu setzen, wäre falsch" sagte der Finanzminister. In manchen Fällen komme die Hilfe nie bei den Kindern an, sondern bleibe beim Familienoberhaupt.

Gerade für Familien, in denen nicht Deutsch gesprochen werde und in denen bisher niemand ein eigenes Einkommen erziele, gebe es bessere Hilfen als mehr Geld: "Sprache und Bildung für die Eltern, damit sie den Lebensunterhalt selbst finanzieren können", führte Lindner aus.