Party und Protest – Wen repräsentiert eine Ampel-Regierung?

Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas war sichtlich entzückt über die neue Vielfalt im deutschen Parlament. Die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags zeige, wie sehr seine Mitglieder in verschiedensten Teilen der Gesellschaft verwurzelt seien, lobte Bas in ihrer Antrittsrede:

"Ihre Lebenswege und Lebensläufe werden unsere Debatten bereichern." Bärbel Bas, Bundestagspräsidentin

109 Anwälte, vier Landwirte unter Abgeordneten

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es, was Bildungsweg und Berufswahl angeht, mit der neuen Vielfalt nicht so weit her ist: Nach wie vor sind Rechtsanwälte die am besten vertretene Berufsgruppe: Allein 109 Advokatinnen und Advokaten sitzen im Parlament, Landwirte dagegen nur vier.

Immerhin ist der Bundestag deutlich jünger geworden: 50 Abgeordnete sind jünger als 30 Jahre, bislang waren es gerade einmal 13. Dennoch: "Der Bundestag wird nie ein exaktes Spiegelbild der Bevölkerung sein", schränkt der ehemaligen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ein.

"Wer Repräsentation mit Repräsentativität gleichsetzt, wird eine Fülle eklatanter Abweichungen finden." Wolfgang Schäuble, ehemaliger Bundestagspräsident

Rentnerpartei SPD?

So feierte nach dem Wahlabend ganz besonders die SPD, dass sie die Rentnerinnen und Rentner zurückerobert habe. Tatsächlich haben die Sozialdemokraten laut Infratest dimap bei den Senioren um elf Prozentpunkte zugelegt, während die Union bei den Alten verloren hat. Würde eine künftige Ampelkoalition also die Interessen der Rentner besonders berücksichtigen?

Milieuforscher Tim Gensheimer vom Sinus-Institut widerspricht vehement. Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland seien schließlich nicht alle gleich. Senioren könnten, genauso wie junge Leute, ebenso konservativ sein wie modern: "Auch ein Rentner kann ein Smartphone bedienen und sich mal vegetarisch ernähren, der muss nicht jeden Tag Kalbsbraten essen", so Gensheimer.

Konservativ-gehoben vs. neo-ökologisch

Insgesamt unterscheiden die Forscher des Sinus-Instituts zehn verschiedene gesellschaftliche Milieus. Eines davon sind die "Konservativ-Gehobenen", verkörpert etwa im klassischen Familienpatriarchen mit der handgefertigten Eichenholzvertäfelung im Wohnzimmer. Dieses Milieu dürfte sich in einer künftigen Ampelkoalition wohl am wenigsten repräsentiert sehen. Wobei zumindest die FDP noch eine gute Portion Bürgerlichkeit mitbringe, so Forscher Tim Gensheimer.

Insgesamt aber vertreten SPD, Grüne und FDP seiner Meinung nach eher die "moderne Mitte" und die progressiven Milieus: "Das ist so die urbane Bohème, also die Kreativen", sagt Gensheimer. "Dann haben wir noch das neo-ökologische Milieu. Das sind die Treiber der globalen Transformationen, die die Notwendigkeit sehen, dass sich die Gesellschaft verändern muss. Man kann das als Party und Protest zusammenfassen."

Nachhaltigkeit – Das Top-Thema für alle

Diese Beschreibung passt laut Gensheimer ebenso auf Wohlhabende wie auf Geringverdiener. Denn es gehe dabei eher um die Einstellung der Menschen, weniger um ihr Einkommen. Schließlich könne sich eine Chemieprofessorin genauso um den Klimawandel sorgen wie ein Grafikdesign-Student.

Beim großen Thema Nachhaltigkeit, das bei allen Parteien eine große Rolle im Wahlkampf gespielt habe, sieht Gensheimer sogar Schnittmengen in fast allen Schichten. Das gelte sowohl für das "postmaterielle Milieu", wo man Wert auf soziale Verantwortung lege, als auch für die "Konservativ-Gehobenen", die aus einer christlichen Perspektive heraus ihren Kindern und Enkelkindern die Schöpfung bewahren wollten. Die sogenannten "Performer" wiederum würden das Thema Nachhaltigkeit eher als technische Herausforderung sehen, die man mit Innovation löse.

Wer repräsentiert die Abgehängten?

Nicht vergessen dürfe die Politik dabei aber das "prekäre Milieu", für das Umweltschutz und Nachhaltigkeit zuerst eine Kostenfrage darstelle und das sich schnell abgehängt fühle. Eine Gruppe könnte nach Ansicht der Forscher dabei helfen, die Gesellschaft zu versöhnen: Das "traditionelle Milieu" - versinnbildlicht in der Großmutter, die den Krieg noch erlebt hat, die also einer Generation entstammt, für die Nachhaltigkeit überlebenswichtig war und für die dieses Thema immer noch wichtig sei: "Weil man hier noch Sachen repariert, die kaputt sind. Man lebt sehr sparsam und steigt nicht fünfmal im Jahr ins Flugzeug", so Gensheimer. "Allein durch ihren Lebensstil ist dieses Milieu schon sehr nachhaltig."

Sparsamkeit heißt jetzt "Share-Kultur"

Während FDP und Grüne bei den Jungwählern punkten konnten, haben sie laut den Zahlen von Infratest dimap kaum ältere Wählerinnen und Wähler an die Urne gebracht. Auch das "prekäre Milieu" und eher bildungsferne Schichten sind kaum bei diesen Parteien vertreten. Dabei lebten diese Menschen eigentlich oft genau so, wie es sich vor allem die Grünen-Wähler aus den "Gutverdiener-Milieus" wünschen, auch wenn sie es anders ausdrücken – mit Begriffen wie "Repair-" oder "Share-Kultur". "Das sind ja alles moderne Begriffe für Dinge, die es im traditionellen Milieu schon lange gibt", so Milieuforscher Gensheimer.

Oma gehört in die Präambel

Übersetzt heißt das: Die Oma weiß, was man aus Resten noch kochen kann. Und sie füllt die wieder in Mode gekommene selbst gekochte Marmelade halt in alte Senf-Gläser und nicht in die teuren Vintagebehälter aus dem Designladen. Nur dass diese sprichwörtliche alte Dame aus Sicht der Milieuforscher von einer zukünftigen Ampel aus SPD, FDP und Grünen viel zu wenig gewürdigt wird. Dabei sollte gerade sie eigentlich einen Platz in der Präambel des Koalitionsvertrags bekommen.