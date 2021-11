Grünes Licht für Ampel

Die drei Parteien SPD, Grüne und FDP haben ihren Koalitionsvertrag für eine Ampelregierung vorgestellt. Im Mittelpunkt werde der Fortschritt stehen, heißt es. Und wie dieser aussehen soll, demonstriert SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz noch vor Beginn der Pressekonferenz in einer ehemaligen Lagerhalle im Westen von Berlin.

Die Ampel hat draußen zum kurzen Fototermin geladen. Scholz, in der Mitte, geht mit einem breiten Lächeln auf eine Wand aus Fotografen und Fernsehkameras zu. Links und rechts neben ihm unter anderem die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner, das SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Als die Ampel-Spitzen wenig später die rot-grün-gelb ausgeleuchtete Halle betreten, sitzen in der ersten Reihe schon die Verhandlerinnen und Verhandler, die den 177-seitigen Koalitionsvertrag zusammengeschrieben haben. Grünen-Fraktionschef Katrin-Göring Eckardt setzt zum Applaus an und blickt erschrocken nach links und rechts, als sie merkt, dass sie zunächst ganz alleine vor Begeisterung klatscht. Und dabei haben Scholz und Co. jetzt wirklich gute Laune, wie gleich deutlich werden wird.

Scholz spricht von intensiven und vertrauensvollen Verhandlungen

"In diesen Tagen und Wochen haben wir eng, intensiv, vor allem aber vertrauensvoll miteinander verhandelt", sagt Olaf Scholz dann auch. Er steht auf einer Bühne an einem von vier weißen Redner-Quadern. Das soll wohl Modernität ausstrahlen. Ein Pult wäre hier deplatziert, schließlich steht hinter dem zukünftigen Bundeskanzler und den Spitzen der anderen Parteien ein riesiges Display, darauf das Motto, das die Regierungspartner durch die nächsten vier Jahre tragen soll: "Mehr Fortschritt wagen."

SPD, Grüne und FDP haben voneinander gelernt

Aber da steht noch mehr: Als "Bündnis für mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" sehen sich die drei Parteien. Begriffe, in denen sich alle wiederfinden. Die FDP in der Freiheit, die SPD in der Gerechtigkeit, die Grünen in der Nachhaltigkeit. Scholz etwa hebt besonders hervor, dass sich die Ampel auf eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 Euro verständigt hat. Grünen Co-Chefin Annalena Baerbock hebt hervor, das Thema "Klimaneutralität zieht sich durch den gesamten Koalitionsvertrag". Für den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner steht die Ampel-Koalition schon jetzt für eine "gesellschaftspolitische Liberalisierung". Außenpolitisch, so Lindner weiter, werde Deutschland ein "ein verlässlicher Partner bleiben - in der EU und in der Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten." Bald-Kanzler Olaf Scholz hebt mehrfach die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft mit den USA hervor.

Ampel: Ein Bündnis in Zeiten der Krise

Auch wenn die Stimmung heute gut, fast entspannt ist, so dominiert doch ein Thema die Vorstellung des Koalitionsvertrages - die Corona-Pandemie. "Während wir verhandelt haben, sind Menschen in Sorge gewesen", betont der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. "Wir werden die Regierung in der Krise übernehmen, und wir werden alles notwendige dafür tun, die Corona-Pandemie beherrschbar zu halten", verspricht er. Scholz und Lindner appellieren mehrfach an diejenigen, die sich bis heute noch nicht haben impfen lassen, dies zu tun.

Zudem will Scholz im Kanzleramt zügig einen ständigen Bund-Länder-Krisenstab einrichten. Außerdem soll es dort eine Expertengruppe geben, unter anderem bestehend aus Virologen und Epidemiologen. "Wir brauchen den wissenschaftlichen Sachverstand", sagt Scholz nachdrücklich. Zudem verspricht er Pflegekräften und Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, angesichts der Belastungen in der Corona-Krise Bonuszahlungen. Eine Milliarde Euro will die Ampel dafür zur Verfügung stellen.

Ressortverteilung steht - Besetzung noch nicht komplett