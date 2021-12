Ampel-Start steht bevor: Woche des Umbruchs

Nach dem Ja von SPD und FDP bleibt nur noch eine Hürde auf dem Weg zur ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene: Heute wird um 14.30 Uhr das Votum der Grünen-Mitglieder zum Koalitionsvertrag bekanntgegeben. An einer Zustimmung zweifelt niemand - auch wenn es zuvor Streit über die Postenvergabe gegeben hatte. Damit könnte das Regierungsbündnis am Dienstag mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags besiegelt werden. Am Mittwoch soll dann Olaf Scholz (SPD) zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden.

Wird Lauterbach Gesundheitsminister?

Die Namen von neun Bundesministern der Grünen und der FDP sind schon bekannt, sieben weitere werden am Montag von der SPD benannt. Sicher ist bislang nur Scholz als Bundeskanzler. Als weitgehend gesetzt gelten sein Vertrauter Wolfgang Schmidt als Kanzleramtsminister sowie Hubertus Heil, voraussichtlich weiterhin als Arbeits- und Sozialminister.

Der scheidende SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die späte Bekanntgabe der Ministerinnen und Minister der SPD verteidigt. "Wir gehen Schritt für Schritt vor", hatte Walter-Borjans am Samstag im Deutschlandfunk gesagt. Es sei richtig, sich erst auf die Festlegung der Inhalte zu konzentrieren.

Nun, da es soweit ist, lautet die spannendste Frage: Wer wird Gesundheitsminister? Der Bundestagsabgeordnete, Epidemiologe und häufige Talkshow-Gast Karl Lauterbach hat viele Sympathien auf seiner Seite. Unter dem Hashtag #wirwollenkarl hatten in den vergangenen Tagen auf Twitter zahlreiche Menschen Lauterbach als Gesundheitsminister gefordert. Er stößt aber offenbar innerhalb der Partei auch auf Vorbehalte.

Scholz: So viele Frauen wie Männer in Regierung

Scholz hat für die Vergabe der Kabinettsposten ein Versprechen abgegeben: Er will mindestens genauso viele Frauen wie Männer in seiner Regierung haben. Dafür müssten von den sieben Bundesministerposten der SPD fünf mit Frauen besetzt werden. Laut Grundgesetz gehören der Bundesregierung nur der Kanzler und die Bundesminister an, nicht die Staatsminister und Staatssekretäre.

Neue Politiker kommen, alte verabschieden sich

Während die künftigen Regierungsparteien ihr Personal vorstellen, ist es für altgediente Politiker an der Zeit, sich zu verabschieden: Zum Abschluss einer langen politischen Karriere blickt Peter Altmaier am Vormittag auf seine Zeit als Bundeswirtschaftsminister zurück. Der 63-Jährige war zuvor unter anderem Kanzleramtschef und gilt als enger Begleiter der bald aus dem Amt scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Altmaier war eigentlich noch einmal über die CDU-Landesliste im Saarland in den Bundestag gewählt worden, hatte aber zusammen mit der scheidenden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zugunsten jüngerer CDU-Politiker auf sein Mandat verzichtet.

Altmaier mit durchwachsener Minister-Bilanz

In Altmaiers Amtszeit als Wirtschaftsminister seit März 2018 fällt neben der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie etwa eine heftig umstrittene Industriestrategie, die eine stärkere Rolle des Staates in der Industriepolitik vorsieht.

Altmaier hat zum Beispiel den Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Deutschland und der EU mit staatlicher Förderung vorangetrieben. In der Energiepolitik, für die er auch zuständig war, werfen Kritiker Altmaier vor, zu wenig für den Ausbau der erneuerbaren Energien getan zu haben.