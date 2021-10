Ampel-Sondierungen: Gemischte Reaktionen aus Bayern

Fragen, die die CDU betreffen, müsse die CDU klären – das sagte CSU-Chef Markus Söder. Christian Doleschal, der Vorsitzende der Jungen Union in Bayern, sieht das offenbar anders. Er sagte BR24, bisher habe niemand die Verantwortung für die schlimmste Wahlniederlage in der Geschichte der Union übernommen. In den nächsten Tagen müsse das Ergebnis analysiert werden. Eine Aussage, die wenig Interpretationsspielraum lässt: Gemeint sein dürfte der derzeitige CDU-Chef Armin Laschet.

Ex-CSU-Chef Huber warnt vor "Ernüchterung"

Die Vorsitzende der Oberbayern-CSU, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, mahnt, in einer Ampel würde es weniger bayerische Minister geben. Ob bayerische Themen da noch eine Rolle spielen – es könne schwierig werden, so Aigner. Ex-CSU-Chef Erwin Huber sagte auf BR-Anfrage, die "riesigen Erwartungen" an ein Ampelbündnis könnten bald zu einer "Ernüchterung" führen.

Der Vorsitzende der bayerischen FDP, Daniel Föst, findet es "sinnvoll", dass sich zuerst die Wahlgewinner SPD, Grüne und FDP an einen Tisch setzen und auslosten, wie eine Regierung aussehen könnte. Gleichzeitig stellte er klar: "Die Ampel ist kein Selbstläufer."

FDP-Politiker Hagen fordert Fairness von Söder

Sein Partei-Kollege und Vorsitzende der Landtagsfraktion, Martin Hagen, wandte sich via Twitter an Markus Söder: "Jamaika bleibt eine Option. Wenn Sie" – gemeint ist Markus Söder - "lieber in die Opposition wollen, sagen Sie es - wäre fair ggü (sic!) Bevölkerung & CDU."