Ampel-Sondierung geht in die entscheidende Phase

Manch einer der anwesenden Hauptstadt-Journalistinnen und Journalisten hat sich heute mehr erhofft. Nämlich, dass die Ampel-Sondierer zumindest etwas über die Themen ausplaudern, bei denen es besonders hakt oder bei denen man sich einig ist. Schon im Vorfeld geisterte das Thema "Cannabis" durch Berlin. FDP, SPD und Grüne können sich einen kontrollierten Verkauf vorstellen, die Polizeigewerkschaften sehen schwarz.

Themen werden angedeutet

Die Hoffnung auf weitere Themen-Hinweise wird durch Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann genährt. Der verlässt das Gebäude am Berliner Messegelände kurz vor dem Pressestatement und murmelt etwas von drei Themen, über die man gesprochen habe: "Europa, Migration und Flucht, und noch was", bei dem er nicht dabei gewesen sei. Kurz danach bahnt sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich seinen Gang durch das Presse-Spalier, und gibt ein "Es entwickelt sich gut" zu Protokoll. Fast kommt das Gefühl auf, die Sondierer wollen vielleicht doch gleich weiter Richtung Koalitionsverhandlungen.

Vertrauliche Gespräche

Als die zwei Generalsekretäre von SPD und FDP schließlich zusammen mit dem Bundesgeschäftsführer der Grünen vor die Presse treten, machen sie aber keine weiteren Anstalten, großartig Inhaltliches zu verraten. Es seien "sehr intensive Gespräche" ( Michael Kellner, Grüne), in denen man "in gutem Ton miteinander gesprochen" habe (Volker Wissing, FDP). Lars Klingbeil von der SPD verrät immerhin, dass es um Klimaschutz, Digitalisierung, einen modernen Staat und um Europa gegangen sei. Aber mehr auch nicht. Es herrscht weiter Vertraulichkeit.

Wissing spricht von "Stunde der Wahrheit"

Auffällig ist, dass Grüne und SPD möglicherweise schon einen kleinen Schritt weiter in Richtung Ampel denken als die FDP. Michael Kellner von den Grünen sagt, die "Menge an Gemeinsamkeiten" sei größer geworden, die "Menge an Unterschieden" dagegen kleiner. Klingbeil sieht die Sondierungen "auf einem guten Weg". Volker Wissing von der FDP dagegen wirkt, indem was er sagt, trotz allen gemeinsamen Auftretens noch etwas distanzierter. Höflich und sachorientiert miteinander zu sprechen sei das eine, sagt er. "Das Gesagte schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit". Diese Aufgabe liege nun vor den Beteiligten, so Wissing.

Freitag soll ein gemeinsames Papier stehen

Konkret soll bis Freitag ein Papier zustandekommen, in dem alle Themen und Positionen festgehalten werden sollen. Damit könnten die Sondierer dann ihre jeweiligen Parteien unterrichten, um so über mögliche Koalitionsverhandlungen abstimmen zu lassen. Bei den Grünen wäre hierzu ein kleiner Parteitag nötig, zu dem man laut Michael Kellner noch nicht eingeladen habe, der sich aber schnell organisieren lasse. Bei der SPD reicht ein Votum des Parteivorstands. Die FDP erwägt, ihre neue Bundestagsfraktion in die Entscheidung mit einzubeziehen.

Vor der "Stunde der Wahrheit" am Freitag wollen Klingbeil, Wissing und Kellner am Mittwoch und Donnerstag weiter ihre Köpfe zusammenstecken, um alles vorzubereiten. Geben die Sondierer am Freitag grünes Licht, dann könnte die Ampel schon ab kommender Woche in echte Koalitionsverhandlungen starten.